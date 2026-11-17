Trei români din Germania au spart vitrina unui magazin cu o mașină de lux ca să fure bijuterii de 10.000 de euro

O patrulă de poliție a observat vehiculul care gonea și i-a urmărit. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Trei români cu vârste cuprinse între 26 și 28 de ani au fost arestați în Germania după ce au spart cu o maşină de lux vitrina unui magazin de bijuterii din localitatea Bayreuth, de unde au furat bunuri de circa 10.000 de euro. Suspecții au fost prinși după o operaţiune de amploare cu elicoptere, drone și câini polițiști.

Duminică, în jurul orei 3:40 dimineața, trei bărbați au intrat cu un Mercedes negru în vitrina unui magazin de bijuterii. În câteva clipe, au furat din magazin obiecte de valoare în valoare de aproximativ 10.000 de euro, relatează presa germană. Bărbații, în vârstă de 26, 27 și 28 de ani, au fugit apoi cu o altă maşină, un Mercedes gri pe autostrada A9 îndreptându-se spre sud.

O patrulă de poliție a observat vehiculul care gonea și i-a urmărit. La ieșirea din Weidensees, suspecții au părăsit autostrada, au abandonat Mercedes-ul lângă o fermă și au continuat să fugă pe jos. În urmărirea care a urmat, au fost desfășurate numeroase unități de poliție, inclusiv cele din Franconia Mijlocie, Palatinatul Superior și Biroul de Poliție Criminală al Statului Bavarez. Un elicopter al poliției, câini polițiști și drone ale poliției au ajutat, de asemenea, la căutare.

Cei doi suspecți, în vârstă de 27 și 28 de ani, au fost arestați lângă un restaurant fast-food din localitatea Plech, în timp ce tânărul de 26 de ani a fost arestat în jurul prânzului la o benzinărie din localitatea Ottenhof. Ofițerii au recuperat, de asemenea, o parte din bunurile furate.

Luni după-amiază, cei trei cetățeni români, care nu au domiciliul permanent în Germania, au fost aduși în fața unui judecător de instrucție. La cererea parchetului din Bayreuth, judecătorul a emis mandate de arestare pentru suspiciunea de furt calificat în grup.