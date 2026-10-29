Un român a fost rănit în accidentul feroviar din Spania. Precizările MAE despre starea sa

2 minute de citit Publicat la 11:59 29 Oct 2026 Modificat la 12:01 29 Oct 2026

Locul accidentului feroviar din Toledo, Spania. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi că a identificat un cetățean român rănit în urma accidentului feroviar grav produs în provincia Toledo din Spania.

Potrivit instituției, românul a primit îngrijiri medicale, nu este internat, însă urmează să efectueze investigații medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi.

Conform precizărilor transmise de MAE, identificarea a fost posibilă în urma demersurilor întreprinse de reprezentanții oficiului consular român și a verificării listelor persoanelor care achiziționaseră bilete pentru rutele operate de cele două trenuri implicate în accident.

Oficiul consular de la Ciudad Real a luat legătura cu cetățeanul român, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului.

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Reprezentanți ai României s-au deplasat de urgență la locul accidentului

MAE a precizat că, în după-amiaza zilei de miercuri, 28 octombrie 2026, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat de urgență la locul accidentului feroviar.

Scopul deplasării a fost obținerea unor informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite în urma accidentului.

Totodată, echipa oficiului consular de la Ciudad Real a fost suplimentată cu un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid, pentru a sprijini gestionarea activității pe perioada crizei generate de accident.

Autoritățile spaniole nu raportaseră victime române

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că, până la momentul transmiterii comunicatului, autoritățile spaniole nu notificaseră Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existența unor cetățeni români printre victimele accidentului.

De asemenea, la nivelul oficiului consular nu fuseseră primite solicitări de asistență consulară.

Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid mențin un dialog permanent cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde asistența necesară, în limitele competențelor, dacă situația o va impune.

MAE a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Telefoane utile pentru cetățenii români

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul României la Ciudad Real la următoarele numere de telefon:

+34 926 226 825

+34 926 274 805

+34 926 256 925

Apelurile la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului României la Ciudad Real: +34 609 513 790.

Bilanțul actualizat al tragediei feroviare din Spania

Potrivit publicației spaniole El Mundo, bilanțul accidentului feroviar a ajuns la 69 de morți, după ce o altă persoană a decedat la spital.

În Castilla-La Mancha, dintre cei 110 răniți care au avut nevoie de îngrijiri medicale, 60 au fost deja externați, în timp ce alți 50 rămân spitalizați, cu „diferite grade de îngrijorare”, potrivit informațiilor publicate de El Mundo.

Președintele regional, Emiliano García-Page, a declarat că cei patru pacienți aflați în starea cea mai critică înregistrează evoluții pozitive. Oficialul s-a arătat mai optimist în privința recuperării acestora, afirmând că există mai multă speranță în ceea ce privește rezultatul final al tratamentului.