Un român din Italia s-a trezit cu datorii de peste 800.000 de euro. Totul a început cu 20 de ani în urmă, când şi-a pierdut buletinul

Bărbatul a primit o somație de plată, un ordin de executare silită, în valoare de 807.000 de euro de la Agenția Fiscală din Italia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 40 de ani stabilit în regiunea Toscana, Italia, s-a trezit cu datorii uriaşe la statul italian, în valoare de 807.000 de euro, după ce i s-a furat identitatea. Autorul faptei, tot un român, i-a furat identitatea și a dus o viață paralelă folosind numele victimei, acumulând datorii şi mergând până la înregistrarea unei afaceri. Din fericire, victima a reușit să câștige lupta juridică împotriva Agenției Fiscale, deși riscurile continuă să existe.

Totul a început în urmă cu mai bine de 20 de ani, când românul în vârstă de 40 de ani și-a pierdut actul de identitate, care a ajuns pe mâini greșite, mai exact, în posesia unui conațional, relatează presa italiană. Acesta din urmă a falsificat documentul, înlocuind fotografia, și l-a folosit pentru a obține un pașaport, ceea ce i-a permis să călătorească în Italia.

Odată ajuns acolo, a înregistrat în mod ilegal o firmă în zona Verona, folosind numele bărbatului de 40 de ani, care nu bănuia nimic și care locuia în regiunea Valdelsa. Timp de ani de zile, falsificatorul a dus o întreagă viață paralelă, acumulând datorii și sustrăgându-se de la plata taxelor și a impozitelor pe venit. Cu toate acestea, a reușit să scape de consecințe, deși a fost vizat de proceduri legale și plângeri oficiale.

Din cauza furtului de identitate comis de un conațional român în 2003, bărbatul a primit o somație de plată, un ordin de executare silită, în valoare de 807.000 de euro de la Agenția Fiscală în 2023. Toate datoriile, care constau în datorii la stat, amenzi şi sume rezultate din evaziune fiscală, erau pe numele său, deşi nu fuseseră niciodată contractate de el, ci acumulate de identitatea falsă de-a lungul anilor.

Din fericire, după o luptă juridică îndelungată, bărbatul care a căzut victimă acestei înşelătorii, a reușit să-și dovedească nevinovăţia în fața Tribunalului Fiscal, iar monstruoasa imensă a fost în cele din urmă anulată. După ce încercările inițiale de a soluționa problema pe cale amiabilă s-au lovit de opoziția Agenției de Colectare a Impozitelor, victima a depus o contestație şi a câștigat procesul la instanța de contencios fiscal. Instanța a anulat datoria și a obligat partea adversă la plata cheltuielilor de judecată.

Însă pericolul major a fost înlăturat, însă riscul unor noi incidente persistă, pentru că este posibil ca datorii acumulate în ultimii ani de către persoana care i-a preluat identitatea sau alte tipuri de probleme legale să îi fie în continuare imputate acestui român stabilit în zona Valdelsa, totul pornind de la acea identitate falsă.