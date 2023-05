Doi români au murit carbonizaţi într-un cumplit accident în Bulgaria. Maşina lor a luat foc după impactul cu un TIR tot din România

Doi români au murit, duminică, într-un accident în Bulgaria, după o coliziune frontală în timpul unei depășiri.

Sursa foto: rusemedia.com

Accidentul a avut loc pe drumul Ruse-Byala, în apropiere de intersecția spre Dve mogili.

Un autoturism Toyota, înmatriculat în România, se deplasa în direcția Byala.

Şoferul a depășit un tronson interzis și s-a ciocnit frontal cu un Volvo românesc condus de un șofer în vârstă de 52 de ani.

În urma impactului, autoturismul a luat foc, iar cei doi ocupanți au fost găsiți carbonizați în interiorul vehiculului. Identitatea lor nu a fost încă stabilită.

Alerta a fost dată de șoferul care circula în spatele mașinii.

"De la Midata cum veneam încoace, am văzut că s-a întâmplat ceva în față, am oprit aici, am sărit să văd dacă pot să scot pe cineva, să ajut, însă foarte repede maşina a luat foc și am tras pe dreapta și am sunat la 112", a declarat Georgi Iliev, pentru Ruse Media.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri din Dve Mogili și echipaje de ambulanță.

Intervenția pompierilor a împiedicat pericolul ca şi camionul să ia foc. Șoferul acestuia a refuzat examinarea la fața locului de către medici, iar testul de alcool a fost negativ.

Drumul pe care a avut loc accidentul cumplit a fost închis şi se foloseşte acum o rută ocolitoare.