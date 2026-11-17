Doi români s-au prefăcut că maşina li s-a stricat pe autostradă în Germania şi au înşelat un alt şofer. Cum i-au luat 600 de euro

1 minut de citit Publicat la 08:40 17 Noi 2026 Modificat la 08:41 17 Noi 2026

Doi români au înşelat un alt şofer în Germania. Foto: Getty Images

Un german în vârstă de 23 de ani din zona Neubiberg a căzut victima unor escroci, sâmbătă, în comuna Weichering (districtul Neuburg-Schrobenhausen). Conform autorităţilor, tânărul a fost abordat de doi bărbați români, care se deplasau cu un Audi A6 alb, cu numere de înmatriculare din România, în zona autostrăzii B16. Aceştia se prefăceau că maşina lor este avariată, informează Pfaffenhofen-today.de.

Bărbatul din Neubiberg, care conducea și el pe B16, a oprit și s-a oferit să ajute. La un moment dat, românii i-au cerut şoferului german suma de 1.000 de euro, oferindu-i la schimb bani româneşti care nu se mai află în circulaţie. Şoferul de 23 de ani le-a dat 600 de euro, iar în schimb a primit bancnote româneşti care nu ar mai fi valabile din 2005, scrie sursa amintită.

"Bărbații au cerut 1.000 de euro în numerar în schimbul banilor românești”, a explicat poliția. „În cele din urmă, tânărul de 23 de ani le-a înmânat celor doi bărbați 600 de euro în numerar şi a primit în schimb lei româneşti vechi, care nu mai reprezintă mijloc legal de plată din 2005", au adăugat autorităţile.

Poliţia din Germania a deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să-i identifice pe cei doi bărbaţi.