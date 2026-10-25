Doi ucraineni au fost salvați din munți după ce au trecut granița. Unul dintre ei a fost găsit într-un vagon abandonat în pădure

Foto cu caracter ilustrativ: Facebook/ Salvamont Romania

Doi cetăţeni ucraineni, dintre care unul cu probleme medicale, au fost recuperaţi din Munţii Maramureşului, zona Repedea - Vârful Mic, în urma unei misiuni nocturne, a informat, duminică, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, citat de Agerpres.

„Intervenţia a fost solicitată după ce patru cetăţeni ucraineni au găsit un bărbat cu probleme medicale, aflat în imposibilitatea de a se deplasa. Aceştia au încercat să îl ajute să coboare, însă fără succes. Ajunşi la Poliţia de Frontieră, au prezentat o înregistrare video cu bărbatul, fără a putea indica locul exact în care acesta rămăsese. În condiţiile dificile ale intervenţiei pe timp de noapte, salvatorii montani au verificat zona indicată şi împrejurimile, iar în lipsa unor rezultate au decis să extindă căutările în aval, de-a lungul unui pârâu din apropiere”, a precizat Dan Benga.

Conform acestuia, tânărul ucrainean a fost găsit într-un fost vagon forestier abandonat în pădure.

„Tânărul de 26 de ani a fost găsit adăpostit într-un vagon forestier deteriorat, la aproximativ un kilometru de locul indicat iniţial. Era epuizat fizic şi prezenta semne de hipotermie uşoară. Salvatorii montani i-au oferit ceai cald şi l-au adăpostit în autospeciala de intervenţie pentru a se încălzi. Întrucât nu prezenta alte probleme medicale, acesta a fost predat poliţiştilor de frontieră din Poienile de sub Munte”, a mai adăugat Dan Benga.

Potrivit aceleiaşi surse, pe drumul de întoarcere, echipa Salvamont Maramureş a recuperat un al doilea cetăţean ucrainean, preluat, de asemenea, de Poliţia de Frontieră.