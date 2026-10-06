Antena 3 CNN Externe Donald Trump aprobă execuţia prin împuşcare a lui Nidal Hasan, care a omorât 13 oameni la baza militară Fort Hood în 2009

Donald Trump aprobă execuţia prin împuşcare a lui Nidal Hasan, care a omorât 13 oameni la baza militară Fort Hood în 2009

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 09:10 06 Oct 2026 Modificat la 09:10 06 Oct 2026
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presedintele sua donald trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat aprobat execuţia prin pluton a autorului masacrului din 2009, soldat cu 13 morţi la baza militară Fort Hood din Texas, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a recomandat, iar preşedintele Donald Trump a aprobat, ca teroristul condamnat Nidal Malik Hasan să fie executat de un pluton de execuţie al armatei americane”, a declarat Sean Parnell pe X.

Nidal Hasan, un musulman născut în Statele Unite şi de origine palestiniană, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical de la imensa bază Fort Hood, pentru a-i împiedica pe soldaţi să participe la un război pe care îl considera „ilegal” în Afganistan şi Irak.

Considerat un lup singuratic al Al-Qaeda, el a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldaţi, şi a rănit 32. Lovit de un glonţ în timpul atacului, fostul psihiatru al armatei este astăzi parţial paralizat.

El a fost condamnat la moarte de un tribunal militar în 2013. Execuţia sa va fi prima operată de armata americană din 1961 încoace.

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Etichete: Statele Unite ale Americii executie armata SUA

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