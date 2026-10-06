Donald Trump aprobă execuţia prin împuşcare a lui Nidal Hasan, care a omorât 13 oameni la baza militară Fort Hood în 2009

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat aprobat execuţia prin pluton a autorului masacrului din 2009, soldat cu 13 morţi la baza militară Fort Hood din Texas, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a recomandat, iar preşedintele Donald Trump a aprobat, ca teroristul condamnat Nidal Malik Hasan să fie executat de un pluton de execuţie al armatei americane”, a declarat Sean Parnell pe X.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Nidal Hasan, un musulman născut în Statele Unite şi de origine palestiniană, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical de la imensa bază Fort Hood, pentru a-i împiedica pe soldaţi să participe la un război pe care îl considera „ilegal” în Afganistan şi Irak.

Considerat un lup singuratic al Al-Qaeda, el a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldaţi, şi a rănit 32. Lovit de un glonţ în timpul atacului, fostul psihiatru al armatei este astăzi parţial paralizat.

El a fost condamnat la moarte de un tribunal militar în 2013. Execuţia sa va fi prima operată de armata americană din 1961 încoace.