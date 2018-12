Donald Trump, de vorbă cu un copil de Crăciun: „Mai crezi în Moș Crăciun? Ai 7 ani, ești la limită”

Mii de voluntari îi ajută pe militari să răspundă la telefon și la scrisorile de Crăciun trimise de copiii din Statele Unite. Președintele Donald Trump și Prima Doamnă s-au alăturat și ei.

Soţii Trump au preluat mai multe apeluri, însă liderul SUA a făcut o gafă în discuția cu un băiat de șapte ani, punând la îndoială existența lui Moș Crăciun.

„Mai crezi în Moș Crăciun? Pentru că la 7 ani eşti la limită, nu-i aşa? Hai, să te simţi bine”, a spus președintele.

Trump a fost criticat de internauți pentru gafa de la telefon.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1