Donald Trump spune că are dreptul să mai candideze pentru un al treilea mandat de președinte al SUA

Trump spune că a câștigat și alegerile din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat că „are dreptul să candideze din nou” pentru un al treilea mandat la președinția Statelor Unite, reluînd o afirmație pe care a mai făcut-o de mai multe ori, pe subiectul unei noi candidaturi prezidențiale, chiar dacă acest lucru este neconstituțional, informează The Guardian.

„Nu știu cine va fi următorul președinte și cred că legea spune, deși nu sunt 100% sigur, dar cred că legea spune că nu am voie să candidez din nou,” a spus Trump în cadrul unui miting electoral organizat în Sioux City, Iowa.

Trump claims he has the right to run for a third presidential term At a Republican rally in Iowa, Trump acknowledged that the 22nd Amendment to the US Constitution prohibits anyone from being elected president more than twice, but claimed that his case was an exception. He explained his position by insisting that he considers himself the winner of the 2020 election, which he officially lost to Joe Biden. “They cheated us a second time because we won three times. So I think I have the right to run again,” he said. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

Ulterior, Trump a părut să recunoască faptul că al 22-lea amendament al Constituției SUA interzice președinților să candideze pentru un al treilea mandat, dar apoi a reluat acuzațiile la adresa democraților care i-au „furat” alegerile prezidențiale din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden.

„Ei bine, un lucru este diferit: ne-au înșelat la al doilea mandat, pentru că l-am câștigat de trei ori. Deci cred că am dreptul să candidez din nou,” a spus Trump, râzând. „Cred că am dreptul să candidez din nou, pentru că m-au înșelat,” a adăugat Trump zâmbind, stârnind aplauze din partea mulțimii.