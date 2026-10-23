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Donald Trump spune că are dreptul să mai candideze pentru un al treilea mandat de președinte al SUA

M.L.
1 minut de citit Publicat la 21:31 23 Oct 2026 Modificat la 21:32 23 Oct 2026
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Donald Trump numara pe degete
Trump spune că a câștigat și alegerile din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat că „are dreptul să candideze din nou” pentru un al treilea mandat la președinția Statelor Unite, reluînd o afirmație pe care a mai făcut-o de mai multe ori, pe subiectul unei noi candidaturi prezidențiale, chiar dacă acest lucru este neconstituțional, informează The Guardian.

„Nu știu cine va fi următorul președinte și cred că legea spune, deși nu sunt 100% sigur, dar cred că legea spune că nu am voie să candidez din nou,” a spus Trump în cadrul unui miting electoral organizat în Sioux City, Iowa.

Ulterior, Trump a părut să recunoască faptul că al 22-lea amendament al Constituției SUA interzice președinților să candideze pentru un al  treilea mandat, dar apoi a reluat acuzațiile la adresa democraților care i-au „furat” alegerile prezidențiale din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden.

„Ei bine, un lucru este diferit: ne-au înșelat la al doilea mandat, pentru că l-am câștigat de trei ori. Deci cred că am dreptul să candidez din nou,” a spus Trump, râzând. „Cred că am dreptul să candidez din nou, pentru că m-au înșelat,” a adăugat Trump zâmbind, stârnind aplauze din partea mulțimii.

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Etichete: Donald Trump SUA Constituția SUA presedintele SUA

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