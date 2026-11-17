Două trenuri de pasageri s-au ciocnit pe un pod feroviar, chiar lângă gara din Praga. Sunt zeci de răniți, unii în stare gravă

1 minut de citit Publicat la 10:34 17 Noi 2026 Modificat la 10:34 17 Noi 2026

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit pe un pod feroviar, chiar lângă gara din Praga. FOTO: Profimedia Images

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit marți dimineață în apropierea gării centrale din Praga. Potrivit pompierilor, zeci de persoane au fost rănite, majoritatea ușor. Răniții grav sunt transportați la spitalele din capitala Cehiei.

La fața locului intervin toate serviciile de urgență, iar circulația feroviară pe tronsonul afectat a fost suspendată, potrivit administratorului infrastructurii feroviare și poliției. Trenurile sunt redirecționate către alte gări din Praga, scrie CNN.

Accidentul a avut loc în jurul orei 7.00, pe un pod feroviar.

Ambele trenuri circulau cu viteză redusă, iar impactul nu a provocat distrugeri majore, a declarat Miroslav Řezáč, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Praga.

Pompierii au activat cel de-al doilea nivel de alertă, iar prioritatea echipelor de intervenție a fost triajul răniților. La fața locului a fost trimis și un vehicul special pentru evacuare.

Karel Kirs, purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță, a precizat că mai multe persoane au suferit răni grave și sunt transportate la spitalele din Praga. "Avem mai mulți răniți grav, viața le este în pericol”, a spus el. La intervenție participă zece echipaje de ambulanță și patru echipaje medicale cu medic.

Restricțiile de circulație vor afecta zeci de trenuri și, potrivit estimărilor operatorului, vor dura câteva ore. Trenurile de pe tronsonul afectat nu mai ajung la gara centrală și își încep sau își încheie cursele în stațiile Praha-Vysočany și Praha-Libeň. Unele garnituri sunt deviate prin gara Praha-Holešovice.

Operatorul České dráhy a anunțat că pasagerii își pot continua călătoria cu transportul public din Praga.