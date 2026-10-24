După ce „Austen” a făcut ravagii în Marea Britanie și Belgia, urmează să lovească și furtuna „Boelo”

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Mii de locuinţe au rămas fără curent electric în sud-vestul Angliei după ce regiunea a fost lovită de furtuna Austen, în timp ce nordul ţării se pregăteşte pentru un al doilea fenomen similar, aşteptat să ajungă şi în Belgia. Rafale puternice de vânt şi averse abundente sunt prognozate pentru regiunile nordice ale Regatului Unit. Rafalele ar putea depăşi 128 km/h, informează DPA/PA Media, citată de Agerpres.

O avertizare meteorologică cod portocaliu emisă de Met Office este în vigoare în Scoţia, în nordul Angliei până la Carlisle şi în nord-estul Irlandei de Nord, de sâmbătă de la ora locală 21:00 până la aceeaşi oră duminică.

Boelo, a doua furtună denumită oficial din acest sezon, ar putea reprezenta un pericol la adresa vieţii din cauza obiectelor deplasate de vânt şi a valurilor puternice, iar locuitorii au fost sfătuiţi să rămână, pe cât posibil, în interior, a indicat serviciul de prognoză meteorologică.

Se preconizează perturbări pe scară largă ale traficului feroviar şi maritim, TransPennine Express avertizând împotriva tuturor călătoriilor cu trenul, cu excepţia celor esenţiale, sâmbătă şi duminică, în timp ce Avanti West Coast a recomandat cu insistenţă călătorilor să nu se deplaseze duminică la nord de Preston.

Furtuna Boelo îi urmează furtunii Austen, care a lovit, vineri, sud-vestul Angliei şi alte ţări europene. Peste 3.700 de locuinţe din regiune rămăseseră fără curent electric, sâmbătă dimineaţă, potrivit hărţii National Grid.

Serviciul Britanic de Meteorologie (Met Office) a declarat că penele de curent ar putea să se repete în anumite zone în acest weekend.

În Anglia, vremea urmează să se îmbunătăţească în multe zone în cursul nopţii, în timp ce ploile abundente vor lovi Scoţia şi Irlanda de Nord. Cantitatea totală de precipitaţii acumulată în aceste zone ar putea depăşi 100 mm în zonele mai înalte din Scoţia.

Premierul Andy Burnham a avertizat că Regatul Unit s-ar putea confrunta cu „o iarnă cu inundaţii mai grave” şi a spus că „evenimentele neaşteptate sunt din ce în ce mai frecvente”.

Belgia, de asemenea afectată recent de furtuna Austen, care a copleşit serviciile de urgenţă, se pregăteşte pentru intemperiile aduse de Boelo. Potrivit prognozelor, această furtună va aduce precipitaţii abundente pe întreg teritoriul ţării şi rafale puternice de vânt în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează agenţia de presă EFE.

Institutul Regal de Meteorologie (IRM) din Belgia a prognozat sâmbătă că furtuna Boelo, provenind din Regatul Unit, va fi „foarte activă” şi va aduce precipitaţii cumulate care ar putea ajunge la 50-70 litri/mp şi vânturi de până la 80 km/h, şi chiar mai puternice în zonele costiere.