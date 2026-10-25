„E destul”. Atac dur al lui Barack Obama la adresa lui Trump: „Casa Albă arată de parcă Saddam Hussein a deschis o fabrică de plăcinte”

Fostul președinte al SUA, Barack Obama. Foto: Getty Images

Fostul președinte american Barack Obama l-a criticat dur pe actualul președinte Donald Trump pentru anii de „haos, cruzime și corupție” din timpul administrației sale. Cu doar 10 zile înainte de alegerile de la mijlocul mandatului, președintele Donald Trump și fostul președinte Barack Obama au participat sâmbătă la mitinguri electorale, în care și-au susținut propriii candidați pentru alegerile „midterm” (de la jumătatea mandatului) pentru Congresul SUA, notează CNN.

„După 10 ani de haos, cruzime, corupție, incompetență, prostii și aberații, de asemenea fără precedent în istoria recentă a acestei țări, poți spune că e destul” a spus Obama, în timpul unui miting electoral al democraților, organizat la Detroit.

Obama l-a criticat pe Trump pentru modul în care a gestionat războiul din Iran dar și pentru modificările pe care vrea să le facă la Casa Albă.

„Să fim sinceri: Chiar crede că cineva că tipul de la Casa Albă își petrece timpul gândindu-se la toate astea? Nu știu dacă ați obsevat, dar pare foarte concentrat pe renovări interioare: tipul construiește o sală de bal mai mare decât Casa Albă. Și totul e placat în aur. Care e treaba cu aurul? A făcut din Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein și-a deschis acolo o fabrică de plăcinte cu brânze”, a spus Obama, la un miting electoral al democraților.

Former President Barack Obama takes a swipe at President Trump's White House renovations, joking that the president should have his own show. "He is very focused on home renovation. He should be on HGTV," Obama says, before mocking Trump's ballroom project, changes to the Rose Garden and the amount of gold decor. Obama even compares the look to Saddam Hussein opening a Cheesecake Factory, asking "What's up with the gold?" — Fox News (@FoxNews) October 25, 2026

Fostul președinte Barack Obama a criticat dur și politicile administrației Trump privind imigrația.

„Cred că trebuie să ne asigurăm că granița noastră este ordonată și sigură și că oamenii care vor să vină aici o fac legal,” a spus Obama. „Dar”, a continuat fostul președinte, „nu îmi amintesc ca cineva să facă campanie pentru trimiterea de agenți mascați, care să fugărească migranți străzile noastre. Nu îmi amintesc ca cineva să vorbească despre arestarea, reținerea sau împușcarea cetățenilor care respectă legea”, a spus fostul președinte Obama.

Totodată, în cadrul mitingului de campanie din Cleveland, Ohio, Barack Obama a descris președinția lui Trump drept „doi ani de incompetență”.