„E momentul potrivit”: Ilse Aigner, o fostă ingineră din domeniul aviaței, e pe cale să devină prima președintă a Germaniei

1 minut de citit Publicat la 10:32 13 Noi 2026 Modificat la 10:33 13 Noi 2026

Ilse Aigner e susținută de majoritatea partidelor germane, pentru a fi desemnată în funcția de președintă a Germaniei. Foto: Getty Images

Germania a avut până acum, după Al Doilea Război Mondial, 12 președinți, toți bărbați. Acum, pentru prima dată, republica federală este pe punctul de a avea o femeie în fruntea statului: Ilse Aigner, în vârstă de 61 de ani, de profesie ingineră de aviație, specializare elicoptere, este propunerea făcută de actualul cancelar, Friedrich Merz, liderul creștin-democraților germani (CDU), informează The Guardian.

Dacă va fi aleasă oficial, în ianuarie, de către Adunarea Federală - un organism special desemnat în Germania cu alegerea președintelui și alcătuit din Bundestag, camera inferioară a Parlamentului și un număr egal de reprezentanți ai celor 16 landuri federale - Aigner îi va succeda în funcția de președinte lui Frank-Walter Steinmeier într-un rol în mare parte ceremonial, dar care rămâne cea mai înaltă funcție de stat din Germania.

În prezent, Ilse Aigner se bucură atât de sprijinul lui Merz, și al CDU, precum și al partenerilor social-democrați de la guvernare și inclusiv al Partidului Verzilor, din opoziție și nimic nu pare a o împiedica, în aceste condiții, să fie aleasă președinta Germaniei.

„Este momentul potrivit pentru o femeie. Avem o sub-reprezentare atât de mare a femeilor în societate, în politică și afaceri, e momentul să avem o femeie în ce mai înaltă funcție de demnitate publică”, a zis Britta Hasselmann, parlamentar în Partidul Verzilor.

Aigner a refuzat recent propunerea co-liderei AfD, Alice Weidel, de a fi nominalizată oficial la președinție din partea partidului de extremă dreapta german.

Până în prezent, Ilse Aigner s-a remarcat în funcția de ministră a Agriculturii, în perioada 2008-2013, în timpul mandatului de cancelar al Angelei Merkel. Aigner nu este astfel un nume foarte cunoscut publicului larg din Germania: a intrat în politica locală în urmă cu 30 de ani și a devenit membră în Bundestag, în 1998.

În locul unei diplome universitare sau licențe în drept, cum au alți politicieni germani, Aigner are calificare profesională ca inginer electrician, specializat în fabricarea de elicoptere.

Pentru Friedrich Merz, șansa de a sprijini prima femeie la funcția de președinte reprezintă o bună ocazie de a scăpa de eticheta de Frauenfeind (misogin), o imagine care provine în parte din rivalitatea sa de decenii cu Merkel, dar care a fost subliniată într-o oarecare măsură și de stilul său de conducere în funcție.