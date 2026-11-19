Elbridge Colby a plecat mai devreme de la discuțiile NATO după ce a criticat Ucraina. Nici nu l-a ascultat pe ministrul Evgheni Hmara

2 minute de citit Publicat la 10:35 19 Noi 2026 Modificat la 10:50 19 Noi 2026

Subsecretarul de stat, responsabil cu politica apărării SUA, Elbridge Colby, susține că atacurile ucrainene reprezintă pretext pentru Rusia, de „escaladare” a conflictului din Ucraina. Foto: Getty Images

Secretarul adjunct al apărării din SUA, Elbridge Colby, a plecat mai devreme de la reuniunea Grupului de contact privind Ucraina de la sediul NATO din Bruxelles, după ce a criticat Ucraina pentru atacurile asupra infrastructurii civile din Rusia, scrie The Independent.

Colby le-ar fi spus marți participanților la reuniunea Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei (UDCG) că aceste atacuri nu au avut valoare militară și nu au reușit să încetinească înaintarea forțelor ruse pe linia frontului.

Potrivit publicației, oficialul american a ieșit din sală imediat după intervenția sa, înainte ca ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Hmara, să prezinte o informare clasificată despre situația de pe front.

Incidentul a stârnit îngrijorări privind poziția Washingtonului față de Ucraina. Surse germane citate de The Telegraph au interpretat gestul lui Colby drept un semn că administrația Trump s-ar fi aliniat, în fapt, poziției Kremlinului în detrimentul Europei.

Criticile lui Colby vin după ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra fabricilor de armament și a infrastructurii petroliere din Rusia. Potrivit bilanțului citat, dronele și rachetele ucrainene au lovit 28 de rafinării importante din Rusia, în peste 200 de atacuri confirmate de la începutul anului.

Declarațiile oficialului american au provocat reacții dure din partea unor miniștri britanici și europeni. Aceștia consideră că loviturile asupra rafinăriilor și fabricilor de armament, precum și atacul ucrainean din această săptămână, în urma căruia s-a prăbușit o secțiune a podului peste strâmtoarea Kerci, sunt importante pentru slăbirea capacității Rusiei de a continua războiul.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a apărat strategia Kievului după discuțiile de marți. Atacurile "au contribuit la slăbirea mașinăriei de război a lui Putin, câștigând timp și salvând vieți", a spus el.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a calificat drept "stupidă" afirmația lui Colby.

Oficiali germani au semnalat și ceea ce consideră o contradicție în poziția Washingtonului, având în vedere că armata americană s-a bazat la rândul său pe lovituri cu rază lungă de acțiune în campania împotriva Iranului.

O a doua sursă a confirmat că oficialul Pentagonului a plecat imediat după ce reprezentanții presei au ieșit din sală. Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a reprezentat Statele Unite în restul reuniunii.

Colby a vorbit ulterior cu jurnaliștii în holul sediului NATO, în jurul orei locale 17.00, apoi a plecat spre aeroport.

Tensiunile diplomatice apar înaintea summitului de joi al "coaliției de voință", organizat la Berlin. Premierul britanic Andy Burnham va coprezida reuniunea alături de omologii săi francez și german.

Aproximativ 40 de lideri sunt așteptați să discute despre garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina și despre planurile de reconstrucție după război. La reuniune urmează să participe și Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii lui Donald Trump pentru negocierile de pace.