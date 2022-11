Un elicopter Mi-8 cu stea sovietică a fost lovit în plin în timpul zborului, în Ucraina | Imagini cu impact emoțional

Imaginile sunt difuzate pe canalul Twitter Truha (Tpyxa) News.

Clipul, care nu este datat și a cărui locație nu este precizată, a fost editat și începe cu imagini ale elicopterului filmat la sol, înainte de decolare.

Secvența durează 8 secunde.

Aparatul este apoi surprins în zbor, într-o regiune de șes.

La secunda 12, elicopterul este lovit de o rachetă care vine din dreapta cadrului, din perspectiva camerei de filmat.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!

The latest videos on the downing of the Russian Mi-8 on board the helicopter clearly show the star https://t.co/EGObcZ828Y pic.twitter.com/53xZyNDwcq