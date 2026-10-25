Emiratele Arabe Unite încep să-și închidă plajele, din cauza poluării cu petrol în regiune, provocate de războiul din Iran

1 minut de citit Publicat la 15:40 25 Oct 2026 Modificat la 15:40 25 Oct 2026

Scurgerile de petrol provin de la o navă avariată în conflictul dintre Iran şi Statele Unite. În imagine: plaja din Sharjah, una din plajele închise, situată în apropiere de Dubai (imagine de arhivă). Foto: Getty Images

Trei plaje din Emiratele Arabe Unite - Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain şi Sharjah, vecin cu Dubai - au fost închise din cauza poluării produse probabil de un atac asupra unui petrolier, a anunţat duminică ministerul mediului de la Abu Dhabi, conform agenţiei dpa, preluată de Agerpres.

Scurgerile de petrol provin de la o navă avariată în conflictul dintre Iran şi Statele Unite.

Sunt în curs eforturi de izolare a scurgerii şi de curăţare a zonelor afectate.

Mai mulţi localnici din Sharjah au afirmat că mirosul de petrol sau gaze se simte de câteva zile.

Ministerul mediului a insistat că nu există niciun pericol pentru sănătate.

Cercetătorul Wim Zwijnenburg, specialist în probleme de mediu în cadrul organizaţiei olandeze de susţinere a păcii PAX, susţine că petrolul ajuns pe plajele emirateze s-a scurs din petrolierul Gem No 2, sub pavilion panamez, deţinut de o companie din Taiwan. Nava lungă de 330 de metri a fost atacată în urmă cu două săptămâni, iar pata de petrol formată a ajuns acum la o lungime de circa 90 de km.

Agenţia maritimă britanică UKMTO a raportat atacul, precizând că un proiectil a lovit petrolierul şi a declanşat un incendiu la bord.

În apele afectate trăiesc specii de animale cum ar fi dugongii, delfinii şi ţestoasele de mare; recifele de corali, magrovele şi covoarele de alge formează habitate pentru numeroase specii de păsări şi animale. Poluarea în Golful Persic a crescut semnificativ din februarie, când SUA şi Israelul au declanşat războiul cu Iranul.