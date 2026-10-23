Emiratele Arabe vor investi încă 15 miliarde de euro în Grecia. Decizia, luată după vizita prințului moștenitor al Abu Dhabi la Atena

2 minute de citit Publicat la 14:33 23 Oct 2026 Modificat la 14:33 23 Oct 2026

Prințul moștenitor din Abu Dhabi, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, plănuiește extinderea imperiului său financiar care administrează active de aproximativ 300 de miliarde de dolari.FOTO: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite vor investi încă 15 miliarde de euro în Grecia, prin programul comun de investiții al celor două țări, a anunțat joi Biroul de presă de la Abu Dhabi, scrie Greek Reporter.

Vestea a venit în timpul vizitei la Atena a prințului moștenitor al Abu Dhabi, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, care s-a întâlnit cu premierul Kyriakos Mitsotakis. Programul a fost lansat în mai 2022, cu o valoare inițială de 4 miliarde de euro.

Tot cu această ocazie, la forumul de investiții Grecia-„EAU, au fost anunțate 18 acorduri și parteneriate comerciale, în valoare totală de 12,75 miliarde de euro.

Forumul s-a concentrat pe infrastructura digitală, inteligența artificială, energia verde, industrie, transporturi și porturi, dar și pe sănătate, științele vieții și securitatea alimentară.

La eveniment au participat oameni de afaceri, investitori și oficiali. S-a discutat și despre cum poate ajuta tehnologia la o aprovizionare mai sigură cu alimente și la lanțuri de aprovizionare mai rezistente la crize.

Șeicul Khaled a spus că firmele au un rol important în crearea parteneriatelor și în găsirea de noi oportunități. El a cerut mai multă inovație și folosirea inteligenței artificiale pentru a crește competitivitatea.

Investițiile de până acum

Mitsotakis a declarat că ținta inițială de 4 miliarde de euro a fost deja depășită. El a dat ca exemple investițiile companiei Masdar și ale grupului medical PureHealth.

Un exemplu este preluarea Terna Energy de către Masdar. În aprilie 2025, compania din Abu Dhabi a anunțat că a devenit proprietarul integral al grupului elen de energie verde. Înainte de asta, în noiembrie 2024, Masdar cumpărase 70% din acțiuni. Tranzacția evalua Terna Energy la 3,2 miliarde de euro, inclusiv datoriile. Restul acțiunilor au fost cumpărate cu 20 de euro bucata.

Astfel, Masdar a preluat o companie cu proiecte în Grecia, Bulgaria și Polonia. Portofoliul include energie eoliană, solară, din biomasă și hidroelectrică, inclusiv proiectul de stocare prin pompaj de la Amfilochia, aflat în construcție.

Noi oportunități în energia verde, stocarea energiei și gazul natural lichefiat

Mitsotakis a vorbit despre noi oportunități în energia verde, stocarea energiei și gazul natural lichefiat. El a amintit că Grecia aprovizionează țările vecine din nord prin Coridorul Vertical.

Premierul a promovat și Coridorul Economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC). În viziunea lui, Grecia poate fi poarta de intrare în Europa, iar Emiratele un partener pentru dezvoltarea legăturilor de transport, energie și digitale.

Inteligența artificială a fost un alt subiect important. Mitsotakis a spus că aceasta poate fi folosită în deciziile guvernului, în achizițiile publice și pentru mai multă transparență. El a propus o colaborare între banii și experiența Emiratelor și cercetarea din Grecia. A amintit și agricultura, unde investițiile pot crește productivitatea.

Premierul a menționat și supercomputerul național Daedalus, inaugurat săptămâna trecută, pe care l-a prezentat ca pe un instrument util pentru cercetători și antreprenorii din domeniul inteligenței artificiale.

Discuții dincolo de investiții

La sediul guvernului, cei doi lideri au avut mai întâi o întâlnire față în față, apoi discuții la care au participat miniștri și oficiali din ambele țări.

S-a discutat despre cum pot colabora instituțiile pentru ca obiectivele comune să devină proiecte concrete. Pe agendă au fost și infrastructura, inovația și sănătatea, precum și extinderea parteneriatelor dintre firmele grecești și cele emiratiene.

Șeicul Khaled a dat drept exemplu proiectele deja finalizate prin programul comun. Cei doi au discutat despre extinderea acestuia și despre mai multe schimburi de experiență între cele două țări.

Liderii au vorbit și despre situația internațională, în special despre Orientul Mijlociu. Potrivit comunicatului oficial, ambele părți au cerut eforturi internaționale mai mari pentru securitate și stabilitate în regiune și au susținut dialogul și soluțiile diplomatice.