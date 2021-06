Vremuri grele pentru Emmanuel Macron după primul tur al alegerilor regionale, în Franța. Partidul lui Le Pen, rezultate dezamăgitoare

La Republique En Marche (LREM), formațiunea de centru a lui Macron, are nevoie de 10% din sufragii pentru a promova în turul al doilea.

Ultimele rezultate parțiale publicate de presa franceză arată că sunt regiuni în care LREM nu a atins acest prag.

Scrutinul regional este considerat de analiști un test înaintea prezidențialele și parlamentarele de anul viitor.

Estimările IPSOS indicau următoarea ierarhie: Partidul Conservator (Les Republicains, centru-dreapta) - 27,2%, Adunarea Națională (Rassemblement National, extrema dreaptă) - 19,3%, apoi Verzii, Partidul Socialist și formațiunea președintelui Macron, ultimele trei, creditate cu procentaje în jurul a 11%.

Pentru Marin le Pen și partidul său de extremă dreapta aceste proiecții marchează o cădere de 7 procente față de rezultatele din 2015, când formațiunea sa a câștigat puncte în contextul atacurilor teroriste lansate de islamiști la Paris.

Însă prezența la urne a fost, duminică, dezamăgitoare, în pofida faptului că vremea a fost, în general, frumoasă iar restricțiile anti-pandemie s-au relaxat, după luni de carantină și interdicții de călătorie.

"Pot doar să regret dezastrul civic, care alterează foarte tare realitatea electorală a țării și dă o idee greșită în legătură cu forțele politice aflate în joc", a spus Marine Le Pen.

Ea nu a candidat pentru un mandat regional, dar a condus campania formațiunii sale.

Le Pen a pus prezența foarte scăzută la urne pe seama incapacității guvernului de a inspira încredere în instituțiile politice.

"S-o recunoaștem, rezultatele au fost marcate de o un val istoric de absenteism de aproape 70% din cauza neîncrederii într-un sistem electoral care le lasă votanților senzația că nimic nu se poate schimba, că totul a fost confiscat", a mai spus Le Pen.

În scrutinul desfășurat în două tururi, francezii aleg consilii noi în 13 regiuni continentale și una de peste mări, precum și în 96 de departamente.

Sunt peste 15.700 de candidați pentru 4.100 de mandate.

Duminică a fost prima participare a partidului președintelui Macron într-un scrutin regional, pentru că La Republique En Marche nu exista la alegerile precedente, din 2015

Scorul slab nu îi va permite să câștige în mod direct nicio regiune iar pentru președintele francez lucrurile se prefigurează tot mai dificile la prezidențialele din 2022.

