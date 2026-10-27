Episcopii catolici își cer scuze după ce au apărut imagini cu ei rugându-se pentru Trump în Biroul Oval

Doi episcopi catolici și-au cerut scuze pentru că au participat la o întâlnire cu președintele Donald Trump în Biroul Oval, alături de alți zece clerici.FOTO X Margo Martin

Doi episcopi catolici și-au cerut scuze pentru că au participat la o întâlnire cu președintele Donald Trump în Biroul Oval, alături de alți zece clerici. Ei spun că au fost "manipulați". Fotografiile și filmarea au fost publicate joi, cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. În imagini, cei 12 clerici se roagă în jurul lui Trump, care stă la birou cu capul plecat, scrie CNN..

Unul dintre episcopi a spus că se simte manipulat și și-a cerut scuze pentru că a luat parte, fără să-și dea seama, la un eveniment politic atât de aproape de alegeri. Un altul a spus că întâlnirea a fost folosită în scopuri politice și regretă că a mers.

Imaginea publicată de Casa Albă vine în contrast cu atitudinea Papei Leon al XIV-lea, care evită să ia partea cuiva în politică. Primul papă american le-a cerut episcopilor să nu se implice în lupta dintre partide. Totuși, papa a vorbit despre teme importante, criticând măsurile dure ale administrației Trump împotriva imigranților și războiul din Iran și cerând reguli mai stricte pentru inteligența artificială.

A second Catholic bishop has expressed regret over a meeting with President Donald Trump last week, complaining that it was “exploited” for political gain. Others have offered explanations for why they attended the meeting. https://t.co/rsOu0quGw7 — Catholic News Agency (@cnalive) October 26, 2026

Tot din cauza alegerilor, papa a decis să nu viziteze Statele Unite în 2026, pentru că, prin tradiție, papii nu fac vizite în perioadele electorale.

Unul dintre participanți, arhiepiscopul de Milwaukee, Jeffrey Grob, a spus că întâlnirea a fost manipulată. El a declarat că nu știa că sunt filmați și că episcopii nu și-au dat acordul ca imaginile să fie făcute publice. "În primul rând, întâlnirea nu a însemnat în niciun fel susținerea președintelui, a politicilor sau a partidului său", a transmis Grob.

Catholic Archbishops and Bishops pray with President Trump in the Oval Office ❤️ https://t.co/facV5wTGQQ — Margo Martin (@MargoMartin47) October 22, 2026

El a explicat că, după publicarea imaginilor, a primit multe mesaje de la oameni îngrijorați că ar fi participat, fără să știe, la un eveniment politic chiar înainte de alegeri. "Am avut rezerve înainte să merg. Îmi pare rău că nu am ținut cont de ele. Am auzit aceste îngrijorări, înțeleg de ce au apărut și îmi cer scuze pentru răul pe care l-am făcut", a spus arhiepiscopul.

Un alt episcop, William Joensen de Des Moines, a spus că întâlnirea a fost folosită în scopuri politice și că ar fi trebuit să procedeze altfel. "Aș fi vrut să fiu mai atent și mai puțin naiv", a spus el. "Mă rog să fiu mai prudent de acum înainte, dar rămân deschis să discut cu liderii politici și să mă rog pentru ei."

La întâlnire a fost prezentă și Paula White-Cain, consiliera spirituală a lui Trump de mulți ani. După întâlnire, Trump a spus: "A fost o întâlnire grozavă. S-au rugat. Mai mult s-au rugat. A fost foarte frumos. Sunt extraordinari."

Trump a avut sprijinul catolicilor în campaniile anterioare, dar sondajele recente arată că acest sprijin a scăzut de când a revenit la Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, nu a răspuns la întrebarea dacă clericii au fost de acord cu folosirea imaginilor. În schimb, a transmis că "nu a existat niciodată un președinte mai bun pentru catolicii americani decât Trump". Ea a amintit de extinderea drepturilor religioase, de grațierea activiștilor anti-avort, de măsurile împotriva tratamentelor legate de identitatea de gen pentru copii și de protejarea drepturilor părinților.

Deși Trump a avut un conflict public cu papa la începutul anului, în ultima vreme l-a criticat mai puțin. Președintele vorbește des despre faptul că fratele mai mare al papei, Louis, este susținător MAGA. Când papa a fost diagnosticat recent cu cancer pulmonar, Trump a spus că îi dorește să se facă bine.

"Cancerul e mereu un lucru serios, dar se pare că prognosticul e bun", a spus președintele, numindu-l pe fratele papei "un prieten de-ai mei".