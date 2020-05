George Ardelean, specialist în domeniul turismului, se află în Bali și ajută comunitatea locală să se redreseze.

”În momentul de față, tot ce înseamnă transportul domestic și intenațional a fost suspendat. Nu se mai circulă nici măcar local în Indonezia cu avionul, chiar și transportul marin a fost suspendat către insule. În momentul de față nu sunt turiști în Bali!, a declarat Ardelean.

Acesta este motivul pentru care românul s-a implicat în redresarea situației din zonă.

”Ce am făcut eu mai exact zilele trecute, am decis să nu primesc cadouri, ci să ofer ceva în schimb. Împreună cu un grup de voluntari locali am făcut în jur de 100 de mese calde care au fost împărțile la 3 centre sociale pentru nevăzători, pentru persoane cu dizabilități, pentru familii nevoiașe iar aceștia au fost extrem de bucuroși să ne vadă, s-au bucurat mai mult de vizita noastră decât de mâncarea pe care le-am dus-o!”, a mai spus românul.