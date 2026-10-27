"Europa traversează o eră a întunericului". Președintele Finlandei le-a transmis studenților un mesaj și "o întrebare esențială"

Europa traversează o "eră a întunericului", în care numeroasele războaie și competiția dintre Statele Unite și China calcă în picioare ordinea mondială bazată pe reguli, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb. Foto: Getty Images

Europa traversează o "eră a întunericului", în care numeroasele războaie și competiția dintre Statele Unite și China calcă în picioare ordinea mondială bazată pe reguli, a declarat luni președintele Finlandei, Alexander Stubb, scrie Politico.

Într-un discurs susținut la Colegiul Europei din Bruges, Stubb a spus că perioada de după Războiul Rece s-a încheiat, iar lumea se află acum într-un moment decisiv, comparabil cu sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1945, și cu căderea comunismului, în 1989.

Deși este de obicei optimist, acum există "din păcate, destule motive de pesimism", le-a spus el studenților instituției, pe care chiar Stubb a absolvit-o în anii ’90.

"Într-un fel, eu mi-am început studiile într-o eră a luminii, iar voi vi le începeți într-o eră a întunericului", a spus el. "Obișnuiam să spunem că cele trei mari flageluri ale omenirii, bolile, foametea și războaiele, au fost învinse. Acest lucru nu mai este adevărat. Lumina a lăsat locul întunericului."

Stubb, care a studiat și a scris pe larg despre marile schimbări geopolitice, este implicat direct în eforturile Europei de a gestiona al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, mai ales în ceea ce privește un acord de pace pentru Ucraina.

El le-a spus studenților că vor intra după absolvire într-o lume în care "legea junglei" face regula și în care, potrivit unor estimări, au loc 65 de conflicte sau războaie, „mai multe decât în orice moment de după Al Doilea Război Mondial”.

Securitatea globală va "depinde de ceea ce vor face marile puteri, adică SUA și China. Vor alege cooperarea sau confruntarea?", a spus el.

"Întrebarea esențială pentru noi toți este cum creăm o arhitectură de securitate europeană care să garanteze că Rusia nu își va mai ataca vecinii", a afirmat Stubb. El a spus că NATO va rămâne o alianță de securitate vitală, dar că ar trebui dezvoltate și mecanisme noi, inclusiv măsuri de "consolidare a încrederii" între Rusia și Europa.

Stubb le-a cerut viitorilor diplomați, politicieni și funcționari să nu fie pesimiști, ci să aibă ambiția de a construi o nouă "eră a luminii", în ciuda provocărilor. Potrivit acestuia, peste 30 de ani Uniunea Europeană ar putea ajunge de la cele 27 de state membre actuale la 40, inclusiv prin revenirea Regatului Unit în blocul comunitar, alături de Norvegia, Republica Moldova și Ucraina.