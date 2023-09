Explozie uriaşă la un depozit de lângă aeroportul din Takşkent, Uzbekistan | Unda de şoc a fost resimţită câţiva kilometri

Potrivit Ministerului Sănătății din Uzbekistan, niciuna dintre acestea nu era gravă, anunță Reuters.

Videoclipurile și fotografiile de pe rețelele de socializare arată flăcări ce se înălțau pe cerul nopții și un nor imens de fum.

Cauza exploziei e neclară, un raport vorbind despre "fulgere puternice".

Ministerul a declarat că un "laborator special" a fost înființat la fața locului pentru a investiga explozia.

"Ca urmare a acțiunilor rapide ale angajaților FVV, zona incendiului este în curs de limitare", a declarat ministerul, pe Telegram. "Situația este complet sub control".

Zborurile de pe aeroportul internațional din Tașkent decolau și aterizau în mod normal, notează Mediafax.

Potrivit unei postări pe rețelele de socializare a postului de presă uzbec Daryo, 16 echipaje de pompieri și de salvare au fost trimise pentru a lupta împotriva incendiului într-unul dintre depozitele situate în cartierul Sergeli din oraș, în apropiere de aeroport.

