Explozie puternică la Beirut. Cel puțin 10 morți, sute de victime sunt prinse sub dărâmături - imagini șocante - VIDEO

Cel puţin zece oameni au murit, iar câteva zeci au fost răniţi în urma dublei explozii produse marţi după-amiază în zona portuară din oraşul Beirut, afirmă surse din cadrul serviciilor medicale, citate de agenţia de presă Reuters.

Autorităţile libaneze nu au anunţat deocamdată niciun bilanţ al victimelor. Israelul a transmis că nu este implicat în niciun fel în incidentul din Liban.

Victimele au fost prinse sub mai multe clădiri care s-au prăbușit în urma deflagrației care a pornit de la un incendiu. Zeci de mașini au fost distruse, iar pe o rază de câteva sute de metri, se înregistrează daune materiale semnificative. Locuințe aflate și la 10 kilometri distanță ar fi fost afectate de suflul exploziei. Martorii spun că mai multe balcoane ale unor blocuri au căzut.

Numeroase victime au fost transportate la spitale din centrul capitalei Libanului. Potrivit surselor citate, în capitala Libanului au avut loc două explozii, în contextul în care se aștepta verdictul în cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri în 2005. Ar fi vorba despre un depozit de artificii și unul de chimicale.

Cei patru bărbați, judecați în absență, sunt membri ai grupării șiite Hezbollah, care a negat că ar fi avut vreun rol în asasinarea lui Hariri.

Deocamdată nu sunt indicii ale unui act terorist, exploziile, produse în zona portuară, fiind considerate ca fiind accidentale.

Explozia din Beirut s-ar fi simțit și în Cipru, la 200 de km distanță.

Sky News Middle East Editor Zein Ja'far, who is in Beirut, says he has seen "quite a few people... walking around in a real daze" near the the site of the explosion.



Get the latest on this story here: https://t.co/UH3Jscyfkr pic.twitter.com/OyUPj30PX0 — SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020

