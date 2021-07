Explozie într-un parc industrial chimic în Germania. Autoritățile au decretat "amenințare extremă" iar locuitorilor din zonă li s-a cerut să rămână în case

În urma exploziei un imens nor de fum negru a fost trimis în atmosferă.

Deflagrația a fost urmată de un incendiu.

Biroul federal german pentru Protecție Civilă și Asistență în caz de Dezastre a catalogat situația drept "amenințare extremă" și a cerut rezidenților să rămână în case și să țină ușile și ferestrele închise.

Cauza deflagrației nu este momentan cunoscută.

La fața locului au fost desfășurați pompieri, ambulanțe și utilaje de măsurare a poluării. Scena deflagrației este situată aproape de malul Rinului.

Poliția din orașul Cologne, situat în vecinătate, a menționat că nu deține informații despre ce anume a provocat explozia și nici despre eventuali răniți.

Autoritățile au închis câteva căi rutiere majore către zona de intervenție.

