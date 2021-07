Explozie puternică în zona de exploatare petrolieră a Azerbaidjanului. Flăcări cât munții au ieșit din apă

O coloană de foc de câteva sute de metri a fost aruncată spre cer. Nu este clar deocamdată ce anume a provocat-o, dar este suspectată o erupție a unui vulcan noroios de pe fundul mării.

O coloană de foc care s-a ridicat din apă spre cer a fost filmată în zona coastelor azere, duminică noaptea, primele ipoteze fiind legate de aprinderea gazelor emanate de unul dintre vulcanii noroioși din zonă.

Compania Socar, care are mai multe platforme petroliere în zonă, a precizat că niciuna dintre acestea nu a fost afectată.

Explozia a fost filmată din mai multe poziții, fiind vizibilă nu numai de pe vapoarele din zonă, dar și de pe țărm.

Not to be outdone by the Gulf of Mexico, there was a massive explosion in the Caspian Sea pic.twitter.com/JgxMkAmzUW