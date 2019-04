Fenomen bizar surprins pe Catedrala Notre-Dame, înainte de incendiu. Un punct luminos s-a văzut pe schelele monumentului istoric - VIDEO

Un videoclip face înconjurul internetului, după ce un punct luminos s-ar fi văzut pe schelele catedralei Notre-Dame, chiar înainte de incendiu.

În înregistrare s-ar vedea o persoană care nu ar fi muncitor și care provoacă cel puțin o scânteie.

Comentariile la această postare lasă să se înțeleagă că persoana ar fi declanșat incendiul. AFP a verificat imaginile și a concluzionat că sunt într-adevăr reale, sunt filmate cu un webcam cu cel puțin o oră și jumătate înainte de incendiu, dar nu dovedesc nimic sigur.

#BREAKING #NotreDame: from nearby public webcam on 4/15/19 there is a dark figure walking on the rooftop before the fire - NO SAFETY VEST - and no other workers present. This person creates TWO flashes of light or sparks#NotreDameFire #Paris #Macronpic.twitter.com/d99U8hAbo3