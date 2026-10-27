Flavio Bolsonaro ar fi fugit din Brazilia după înfrângerea la alegerile prezidențiale. Autoritățile îi anulaseră pașaportul

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian și candidat învins în alegerile prezidențile de duminica trecută, ar fi fugit din țară și ar fi în drum spre Statele Unite. Autoritățile i-au cerut să predea pașaportul după înfrângerea în fața lui Lula, însă senatorul de extremă dreapta este în continuare de negăsit, relatează The Guardian.

Potrivit unei relatări publicate de site-ul de știri Metropoles, care citează persoane apropiate familiei politicianului, acesta s-ar afla în drum spre SUA.

„Avionul este în zbor”, a relatat Metropoles, fără să precizeze de unde ar fi decolat.

Bolsonaro nu a mai fost văzut de luni și nu a respectat termenul-limită de marți dimineață pentru predarea pașaportului către poliția federală, alimentând zvonurile că ar fi fugit din Brazilia după înfrângerea electorală de duminică.

Potrivit cotidianului brazilian O Globo, în timpul unei întâlniri cu prieteni și avocați, organizate luni, candidatul învins ar fi părut „ca posedat și a lăsat clar să se înțeleagă că se teme să nu fie arestat”.

Un judecător al Curții Supreme i-a anulat pașaportul lui Bolsonaro la câteva minute după anunțarea rezultatului alegerilor, printr-o decizie legată de o anchetă penală care îl vizează pe senator. El avea termen până la ora 11:00 să predea documentul poliției federale, dar nu s-a prezentat.

Publicația argentiniană Infobae a relatat că Bolsonaro ar fi fugit în Argentina, de unde urma să se îmbarce într-un avion privat pe aeroportul din Puerto Iguazu, cu destinația Statele Unite. Aeronava nu a mai decolat, însă.

Posibilă fugă în Argentina

Bolsonaro, care nu și-a recunoscut încă înfrângerea în fața lui Lula, a publicat o înregistrare video în care a comentat anularea pașaportului său.

„Nu m-am gândit niciodată să părăsesc țara”, a declarat el.

Unul dintre frații senatorului, fostul parlamentar Eduardo Bolsonaro, care se află în exil autoimpus în Statele Unite, declarase într-un interviu acordat vinerea trecută că fratele său ar trebui să părăsească Brazilia dacă pierde alegerile.

Cotidianul brazilian Folha de S.Paulo a relatat că aliați din cercul apropiat al familiei Bolsonaro fuseseră informați că acesta plecase într-adevăr în Argentina și intenționa să călătorească de acolo în Statele Unite.

Pentru că nu există nicio înregistrare care să indice că senatorul a trecut printr-un punct oficial de control al imigrației din Brazilia, poliția federală încearcă să afle de la autoritățile argentiniene dacă există dovezi ale intrării sale în țară.

Postul argentinian Todo Noticias a relatat că senatorul ar fi trecut granița în Argentina pe jos și ar fi renunțat la planul de a se îmbarca în avion după ce informațiile despre deplasările sale au devenit publice.

Dezmințirea a venit după ce publicația Infobae a relatat că Bolsonaro ar fi ajuns în Argentina și intenționa să călătorească de acolo în Statele Unite. Reprezentanții lui Bolsonaro nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

De ce este Bolsonaro anchetat

Lui Bolsonaro i s-a cerut să predea pașaportul în cadrul unei anchete penale în care poliția federală investighează posibila sa implicare într-o schemă de spălare de bani în valoare de aproximativ 905 milioane de dolari, care implică firme de pariuri.

Posibila fugă a senatorului face și mai incert viitorul extremei drepte braziliene după alegerile prezidențiale.

Jair Bolsonaro, capul familiei, se află în arest la domiciliu pentru tentativa de lovitură de stat, unul dintre fiii săi se află în Statele Unite, iar locul în care se află un alt fiu rămâne necunoscut.

Pe numele lui Eduardo Bolsonaro există un mandat de arestare în Brazilia, după ce acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru încercarea de a influența procesul tatălui său, prin acțiuni de lobby pe lângă Donald Trump pentru impunerea de sancțiuni împotriva judecătorilor care examinau cazul.

Politologul Magna Inacio, profesoară la Universitatea Federală din Minas Gerais, consideră că în interiorul dreptei braziliene ar putea apărea acum un vid de putere.

„Refuzul alegătorilor brazilieni de a oferi victoria acestei tabere mai extremiste transmite semnalul că lupta pentru conducerea dreptei este acum deschisă”, a declarat ea.

Finalul „bolsonarismului”?

De când Jair Bolsonaro, pe atunci un parlamentar de carieră cu puține realizări legislative, a câștigat în mod surprinzător alegerile prezidențiale din 2018, în Brazilia practic nu a mai existat o dreaptă politică distinctă, ci doar mișcarea de extremă dreapta cunoscută drept bolsonarism.

Camila Rocha, politologă specializată în studiul noii drepte braziliene, consideră că posibilitatea ca trei membri ai familiei Bolsonaro să fie acum scoși din jocul politic ar putea declanșa o „redistribuire a puterii” în afara cercului familial.

„Cred că există o tendință de îndepărtare a puterii de fiii lui Bolsonaro”, a declarat Rocha.

Ea a remarcat că, înaintea alegerilor, sondajele indicau că susținătorii lui Jair Bolsonaro preferau alți potențiali candidați în locul fiului său cel mare.

Printre aceștia se numărau soția fostului președinte, Michelle Bolsonaro, aleasă recent senatoare, și guvernatorul statului Sao Paulo, Tarcisio de Freitas.

Potrivit relatărilor, Flavio Bolsonaro nu își dorise să candideze, deoarece considera că o campanie prezidențială i-ar transforma viața într-un „iad” și credea că realegerea sa în Senat era asigurată.

Însă, după ce Eduardo, considerat „planul A” al tatălui său, a ajuns să locuiască în Statele Unite, Flávio a fost desemnat candidat. Majoritatea observatorilor sunt de acord că Flavio nu are carisma tatălui său.

În cei 24 de ani de carieră politică, a reușit să promoveze foarte puține legi, atât în calitate de parlamentar regional, cât și de senator.

Singura sa candidatură anterioară pentru o funcție executivă a fost la alegerile pentru primăria orașului Rio de Janeiro, în 2016, când a leșinat în timpul unei dezbateri televizate și s-a clasat pe locul al patrulea.

Chiar și într-o familie implicată frecvent în probleme judiciare, Flavio s-a remarcat prin numeroasele acuzații penale care îl vizează de multă vreme, inclusiv suspiciuni că și-ar fi însușit o parte din salariile angajaților săi, la care s-au adăugat acuzații mai recente.

Cu toate acestea, 48,21% dintre brazilieni au votat duminică pentru Flavio Bolsonaro, rezultat pe care numeroși analiști îl interpretează atât ca pe un vot împotriva lui Lula, cât și ca pe un vot acordat candidatului ales de Jair Bolsonaro.

Inácio consideră că lupta pentru moștenirea politică a lui Bolsonaro se va desfășura și între membrii familiei rămași în Brazilia.

Printre aceștia se numără Michelle și ceilalți fii implicați în politică ai fostului președinte, Carlos Bolsonaro, ales recent senator, și Jair Renan Bolsonaro, ales în Camera Deputaților, care nu se înțeleg cu mama lor vitregă, lucru cunoscut public.

„Michelle are în mod clar propriul proiect politic, dar probabil se va confrunta cu o opoziție puternică din partea celor doi fii vitregi care au obținut mandate în Congres. Este doar o chestiune de timp până când tensiunile dintre ei se vor intensifica”, a declarat politologul.