FMI avertizează: Este nevoie de măsuri de austeritate în multe țări ale lumii. Economiile sunt afectate de inflația globală

3 minute de citit Publicat la 11:16 19 Noi 2026 Modificat la 11:18 19 Noi 2026

Inflația a fost puternic afectată de șocul crizei energetice și cererea pentru AI. Foto: Getty Images

Inflația a ajuns la 4,7% la nivel mondial și accelerează, datoria globală va atinge cel mai înalt nivel de la cel de-Al Doilea Război Mondial, la nivel geopolitic au loc schimbări „tectonice”, iar evoluția inteligenței artificiale șochează economiile, a spus șefa Fondului Monetar Internațional (FMI) la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzen. Ea a cerut înăsprirea politicilor monetare în mai multe economii și a avertizat că țările care nu se adaptează acum la AI vor suferi, relatează Reuters.

Kristalina Georgieva s-a aflat joi la Shenzen, unde are loc și trilaterala istorică între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Directoarea FMI a susținut un discurs la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Șefa FMI s-a referit, în discursul ei, la „schimbări tectonice în geopolitică” și la „forța transformatoare a inteligenței artificiale”, care reprezintă deopotrivă motive de entuziasm și de frică.

„Acesta este primul an în care inteligența artificială a avut un impact semnificativ asupra creșterii economice globale. Ea a compensat efectele negative ale șocului provocat de perturbările aprovizionării cu energie, generate de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Șocul energetic se va estompa în cele din urmă, dar inteligența artificială va rămâne și va deveni cel mai important factor pentru competitivitatea, productivitatea și creșterea economică pe termen mediu.

În acest an, accelerarea rapidă a economiilor impulsionate de inteligența artificială, în aproximativ o duzină de țări, a contribuit la o creștere economică globală de 3,1%, respectiv de 3,4% în cazul statelor membre APEC. Rezultatul este mai bun decât ne-am temut, dar mai slab decât ar fi fost necesar”, a spus Georgieva.

Directoarea FMI a mai spus că și comerțul a avut o evoluție bună, înregistrând o creștere de 4,6% la nivel mondial, susținută de boomul investițiilor în inteligența artificială, dar și de țările care au făcut progrese importante în aprofundarea integrării comerciale regionale în sectoare care nu au legătură cu AI.

„Comerțul cu echipamente pentru inteligența artificială și produse tehnologice conexe reprezintă acum peste o zecime din comerțul mondial cu bunuri, iar această pondere crește rapid”, a spus ea.

Iar veștile bune s-au încheiat aici. În continuare, Kristalina Georgieva s-a referit la șocurile care au afectat economia globală: costurile ridicate ale energiei, fenomenul El Niño și, paradoxal, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale.

„Dincolo de perspectivele de creștere economică, există probleme importante de politică economică în trei domenii: inflația și ratele dobânzilor; datoria și deficitele bugetare; precum și politicile structurale care stimulează creșterea economică”, a spus ea.

Șefa FMI avertizează că inflația globală accelerează

Inflația și ratele dobânzilor au fost puternic afectate de șocul crizei energetice și cererea pentru AI. În aceste condiții, inflația a ajuns la 4,7% în acest an.

„Acest lucru impune înăsprirea politicii monetare în multe economii. Împreună cu așteptările privind o creștere economică mai puternică, alimentate de inteligența artificială, și cu volumul mare al emisiunilor de obligațiuni de către sectorul public și cel privat, inflația determină creșterea ratelor dobânzilor. Randamentele obligațiunilor în numeroase economii avansate au ajuns acum la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii”, a spus șefa FMI.

Georgieva a avertizat, de asemenea, că datoria publică globală se apropie de cel mai înalt nivel de la cel de-Al Doilea Război Mondial. „Dobânzile mai mari duc la creșterea plăților aferente serviciului datoriei, atrăgând atenția asupra finanțelor guvernamentale. Datoria publică globală urmează să depășească în curând 100% din PIB, atingând cel mai ridicat nivel de după cel de-Al Doilea Război Mondial. În situațiile în care sunt necesare măsuri corective, acestea nu trebuie amânate”, a spus șefa FMI.

Directoarea Fondului Monetar Internațional a adăugat că transformarea tehnologică la nivel global este fără precedent, iar țările trebuie să se pregătească pentru a integra AI în infrastructura publică.

„În al treilea rând, reformele structurale pentru creșterea productivității și a economiei, strâns corelate cu adoptarea inteligenței artificiale și dezvoltarea piețelor de capital. Transformarea tehnologică la care asistăm este fără precedent prin viteza cu care afectează economiile noastre, ceea ce face cu atât mai urgentă adoptarea unor măsuri în acest domeniu.

Pe scurt: cine stă pe loc pierde. Țările au nevoie de infrastructură digitală, de piețe ale muncii și de angajați pregătiți pentru inteligența artificială, precum și de măsuri de reducere a riscurilor, în special pentru a ține sub control riscurile la adresa stabilității financiare și securității cibernetice”, a avertizat Georgieva.

Șefa FMI și-a încheiat discursul cu un apel la liderii europeni să se întâlnească, să discute și, mai ales, să coopereze. „Așa cum ne amintește un proverb chinezesc: „Hai Na Bai Chuan”, care înseamnă „Marea este vastă pentru că primește apele multor râuri”. Atunci când acționăm împreună, ceea ce se conturează este prosperitatea comună și pacea”, a concluzionat ea.