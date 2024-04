El este fostul ministru care și-a bătut soția până la moarte, timp de opt ore, într-un restaurant. Femeia a murit călcată în picioare

Fostul ministru al Economiei din Kazahstan, Kuandyk Bișimbayev, este judecat pentru acuzații de tortură și crimă cu violență extremă în legătură cu moartea soției sale, Saltanat Nukenova, în vârstă de 31 de ani.

Procesul său a captat atenția publicului din Kazahstan și a devenit subiect de dezbatere cu privire la promisiunile președintelui Kassym-Jomart Tokayev de a construi o societate mai dreaptă și mai echitabilă.

Imaginile șocante difuzate în sala de judecată în această săptămână îl arată fostul ministru al Economiei lovind-o în repretate rânduri pe soția sa, îmbrăcată doar cu o haină și cizme, și târând-o de păr.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți vedea mai multe din imaginile înfiorătoare surprinse în timp ce Kuandyk Bișimbayev își bătea soția

Femeia a fost găsită moartă în noiembrie anul trecut într-un restaurant deținut de o rudă a soțului ei, unde cuplul își petrecuse aproape o zi întreagă și noaptea precedentă. Autopsia a arătat că Nukenova a murit din cauza unui traumatism cerebral, având multiple vânătăi pe corp.

Kuandyk Bișimbayev, în vârstă de 43 de ani, este acuzat de tortură și crimă cu violență extremă și riscă până la 20 de ani de închisoare. Cu toate acestea, Bișimbayev a pledat nevinovat și a susținut că moartea soției sale a fost rezultatul rănilor autoprovocate.

În contextul istoric al elitei bogate din Kazahstan care a scăpat de pedeapsă pentru diverse infracțiuni, mulți kazahi sunt îngrijorați că Bișimbayev ar putea evita din nou condamnarea, așa cum s-a întâmplat într-un caz anterior. Bișimbayev a fost anterior condamnat la 10 ani de închisoare pentru luare de mită, dar a fost eliberat după mai puțin de trei ani petrecuți în închisoare din cauza unei amnistii și eliberării condiționate, potrivit reuters.com.

