Fotografia care a cucerit internetul! A fost făcută în fața Catedralei Notre-Dame cu doar o oră înainte să fie cuprinsă de flăcări

O tânără de 23 de ani a făcut o fotografie în fața Catedralei Notre-Dame din Paris cu doar o oră înainte ca aceasta să fie cuprinsă de flăcări.

Brooke Windsor i-a surprins în fotografia ei pe o fetiță care se juca cu un bărbat, cel mai probabil tatăl ei. Tânăra vrea acum ca poza să ajungă la aceștia.

„Am făcut acestă fotografie chiar înainte să plecăm de la Notre-Dame, cu o oră înainte să ia foc. Am fost la un pas să-l întreb pe bărbatul respectiv dacă dorește poza. Acum mi-aș dori să-l fi întrebat. Twitter, dacă ești într-adevăr magic, ajută-l să găsească asta”, a scris Brooke pe social media.

Imaginea apărută pe internet a strâns în doar două zile 500.000 de aprecieri.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ?? pic.twitter.com/pEu33ubqCK