Franţa a pus deoparte 2,3 milioane de euro pentru viaţa lui Macron după plecarea din funcţie: pensie de preşedinte, angajaţi, birouri

Macro, alergând în Parcul Segmenler din cartierul Cankaya din Ankara. FOTO: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron va părăsi Palatul Élysée peste aproximativ șapte luni, iar costul plecării sale este deja bugetat.

Proiectul de buget al Franței pentru anul viitor, aflat în prezent în dezbatere în parlament, include o prevedere de 2,3 milioane de euro pentru a-l ajuta pe Macron să se mute în birouri mobilate, potrivit unui raport parlamentar obținut inițial de Politico. Suma acoperă, de asemenea, chiria, taxele de serviciu și securitatea pentru următorii șase ani.

Foștii președinți francezi primesc o serie de beneficii pe viață, inclusiv pensie, birouri, șofer și protecție polițienească. În primii cinci ani după ce părăsesc funcția, pot angaja până la șapte membri ai personalului, număr care scade la trei ulterior.

În ciuda alocării bugetare, se pare că Macron nu și-a găsit încă următorul loc de muncă. Preşedinţia franceză a declarat pentru Ppolitico că prevederea a fost o „măsură de precauție... bazată pe experiențele președinților anteriori”.

Nicolas Sarkozy și François Hollande sunt singurii doi foști președinți în viață care beneficiază în prezent de aceste acorduri - chiar dacă Hollande s-a întors ulterior în parlament ca deputat.

Hollande a declarat luna trecută că primește o pensie lunară de 5.000 de euro pentru perioada petrecută la Élysée, pe lângă pensiile din funcțiile anterioare și veniturile sale actuale.

Macron, cel mai tânăr președinte din istoria modernă a Franței, va avea 49 de ani când va părăsi funcția și a promis că nu își va primi pensia prezidențială.

Și-a ținut secrete planurile de viață de după președinție , lăsând neclar în ce măsură intenționează să rămână implicat în politică. Deși constituțional îi este interzis să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, va fi eligibil să candideze din nou la președinție odată ce succesorul său va prelua mandatul. Nu a exclus posibilitatea de a face acest lucru.