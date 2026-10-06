Antena 3 CNN Externe Franța a testat noua rachetă balistică M51.3. Macron a asistat la lansare: „Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut”

Franța a testat noua rachetă balistică M51.3. Macron a asistat la lansare: „Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut”

I.C.
2 minute de citit Publicat la 14:09 06 Oct 2026 Modificat la 15:14 06 Oct 2026
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Emmanuel Macron a anunțat testarea cu succes a noii rachete balistice M51.3, lansată de pe submarinul nuclear strategic Le Vigilant. Foto: X/Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a anunțat testarea cu succes a noii rachete balistice M51.3, lansată de pe submarinul nuclear strategic Le Vigilant. Președintele francez a urmărit lansarea de la bordul fregatei Auvergne și a publicat imaginile pe X, prezentând testul drept o nouă demonstrație a capacității de descurajare nucleară a Franței.

„Foarte puține națiuni dispun de un asemenea nivel de expertiză”, a scris Macron.

Președintele francez i-a felicitat pe toți cei implicați în test, menționând DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group și Marina franceză.

„Profesionalismul, rigoarea și stăpânirea tehnică de care dați dovadă sunt o mândrie pentru Franța”, a transmis el.

Macron spune că succesul testului confirmă „credibilitatea” descurajării nucleare franceze și faptul că aceasta este asigurată pe termen lung.

Macron: „Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut”

În mesajul său, liderul de la Élysée a legat direct testul de strategia de apărare a Franței.

„Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut. Iar pentru a fi de temut, trebuie să fii puternic”, a scris Macron.

El a spus că, pentru a proteja Franța pe termen lung în fața amenințărilor, a început încă din 2017 procesul de modernizare a capacităților militare ale țării. Potrivit președintelui, în zece ani bugetul armatei franceze se va dubla.

Macron a mai spus că viitoarele submarine strategice ale Franței sunt deja în construcție.

Franța pregătește și rachete strategice hipersonice

Președintele francez a anunțat și că în acest an a fost lansat programul pentru dezvoltarea unor rachete strategice hipersonice și manevrabile, care vor echipa componenta aeriană a descurajării nucleare franceze.

Mesajul său s-a încheiat cu o reafirmare a rolului arsenalului nuclear în strategia de securitate a Franței.

„Descurajarea noastră nucleară ne protejează și va continua să ne protejeze”, a transmis Emmanuel Macron.

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Etichete: Emmanuel Macron fronta racheta balistica submarin nuclear

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