Franța a testat noua rachetă balistică M51.3. Macron a asistat la lansare: „Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut”

2 minute de citit Publicat la 14:09 06 Oct 2026 Modificat la 15:14 06 Oct 2026

Emmanuel Macron a anunțat testarea cu succes a noii rachete balistice M51.3, lansată de pe submarinul nuclear strategic Le Vigilant. Foto: X/Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a anunțat testarea cu succes a noii rachete balistice M51.3, lansată de pe submarinul nuclear strategic Le Vigilant. Președintele francez a urmărit lansarea de la bordul fregatei Auvergne și a publicat imaginile pe X, prezentând testul drept o nouă demonstrație a capacității de descurajare nucleară a Franței.

„Foarte puține națiuni dispun de un asemenea nivel de expertiză”, a scris Macron.

Președintele francez i-a felicitat pe toți cei implicați în test, menționând DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group și Marina franceză.

„Profesionalismul, rigoarea și stăpânirea tehnică de care dați dovadă sunt o mândrie pentru Franța”, a transmis el.

Macron spune că succesul testului confirmă „credibilitatea” descurajării nucleare franceze și faptul că aceasta este asigurată pe termen lung.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Macron: „Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut”

În mesajul său, liderul de la Élysée a legat direct testul de strategia de apărare a Franței.

„Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut. Iar pentru a fi de temut, trebuie să fii puternic”, a scris Macron.

El a spus că, pentru a proteja Franța pe termen lung în fața amenințărilor, a început încă din 2017 procesul de modernizare a capacităților militare ale țării. Potrivit președintelui, în zece ani bugetul armatei franceze se va dubla.

Macron a mai spus că viitoarele submarine strategice ale Franței sunt deja în construcție.

Franța pregătește și rachete strategice hipersonice

Președintele francez a anunțat și că în acest an a fost lansat programul pentru dezvoltarea unor rachete strategice hipersonice și manevrabile, care vor echipa componenta aeriană a descurajării nucleare franceze.

Mesajul său s-a încheiat cu o reafirmare a rolului arsenalului nuclear în strategia de securitate a Franței.

„Descurajarea noastră nucleară ne protejează și va continua să ne protejeze”, a transmis Emmanuel Macron.