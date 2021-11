Cea mai puternică furtună dintr-un secol a lovit oraşul Vancouver

Două autostrăzi care fac legătura cu oraşul de pe coasta de vest a Canadei au fost închise după ce au fost avariate de inundaţii grave. O femeie a fost ucisă în urma unei alunecări de teren pe o autostradă, iar salvatorii spun că cel puţin alte două persoane sunt date dispărute. Mii de oameni au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele din cauza furtunii masive, care a lovit luni.

Corpul femeii a fost găsit în apropiere de Lillooet, la aproximativ 250 km de Vancouver, potrivit Poliţiei Regale Canadiene (RCMP). Sergentul Janelle Shoihet, de la RCMP, a declarat că salvatorii nu au determinat încă numărul "vehiculelor care au fost pierdute în alunecare", potrivit agenţiei de presă AFP.

Ministrul provincial al transporturilor, Rob Fleming, a declarat într-o conferinţă de presă că a fost "cea mai gravă furtună meteorologică din ultimul secol". Mii de locuinţe din Columbia Britanică au fost evacuate după ce în doar 24 de ore a plouat cât media unei luni întregi. Toţi cei 7.000 de locuitori din Merritt, la aproximativ 120 de mile nord-est de Vancouver, au primit luni ordin să îşi părăsească locuinţele, potrivit Mediafax.

Marţi a nins în oraş, iar maşinile au putut fi văzute plutind în apele îngheţate ale inundaţiilor. Echipe de elicoptere au fost trimise, de asemenea, în oraşul de munte Agassiz pentru a salva aproximativ 300 de persoane care au rămas blocate pe un drum izolat.

