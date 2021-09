Cazul Gabby Petito. O tânără a dispărut după ce a plecat cu prietenul să colinde America într-o dubă. Bărbatul refuză să vorbească

Gabrielle "Gabby" Petito (foto) nu a mai luat legătura cu familia sa de la sfârșitul lunii august.

La momentul respectiv, cuplul se afla în Parcul Național Grand Teton din statul Wyoming.

Brian Laundrie, 23 de ani, bărbatul cu care Petito a plecat în călătorie, s-a întors singur în data de 1 septembrie la domiciliul său din North Port, Florida.

Imobilul respectiv servea ca domiciliu atât pentru cuplu, cât și pentru părinții lui Brian.

Părinții lui Petito, care locuiesc la New York, au raportat autorităților dispariția fiicei lor zece zile mai târziu, după ce nu au reușit să ia legătura cu Gabrielle.

Laundrie a refuzat să discute cu autoritățile dispariția prietenei lui.

"Facem apel la toată lumea, inclusiv la Brian (Laundrie) să ne spună unde s-a aflat (Petito) în ultimele săptămâni. Lipsa informațiilor din partea lui Brian încetinește ancheta dar răspunsurile vor apărea până la urmă", a avertizat Todd Garrison, șeful poliției din North Port.

Grand Teton law enforcement rangers are working with the Investigative Services Branch of the NPS, the FBI, Teton County Sherriff’s Office, Jackson PD & other law enforcement agencies to investigate the disappearance of Gabby Petito. pic.twitter.com/tYnSu9Ivr8