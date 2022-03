Un general de poliție ucrainean s-a oferit ostatic trupelor ruse. Ce a cerut în schimb

Vyacheslav Abroskin, un general de poliție ucrainean, a anunțat că este gata să se predea trupelor ruse, dar are o condiție.

Mai exact, se oferă ca ostatic rușilor în schimbul evacuării copiilor din Mariupol, potrivit Nexta.

Mariupol, orașul-port asediat de ruși încă din primele zile ale invaziei și bombardat de-atunci continuu, a devenit astăzi un oraș al ruinelor. Din cauza bombardamentelor, evacuările sunt aproape imposibil de făcut.

Peste 100.000 de locuitori au rămas, fără voia lor, în Mariupol, fără hrană, apă sau energie electrică și sub bombardamentele constante din partea forțelor ruse.

Potrivit oficialilor din Mariupol, forțele ruse au făcut peste 3.000 de victime în oraș. Autorităţile ucrainene au acuzat ocupanţii că au deportat ilegal în Rusia peste 15.000 de locuitori ai oraşului.

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L