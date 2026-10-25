Germania va participa cu avioane de luptă la primul exerciţiu militar al Coaliţiei Voluntarilor pentru Ucraina

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Forţele armate germane vor participa la primul exerciţiu militar al Coaliţiei Voluntarilor pentru Ucraina, care se va desfăşura în noiembrie în Polonia, în spaţiul aerian al României şi în vestul Mării Negre, informează, duminică, dpa, citată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al ministerului apărării de la Berlin a precizat pentru agenţia citată că germanii vor contribui cu zece ofiţeri, cu aeronave de alimentare în zbor - două A400M, care vor acţiona din Germania - şi cu sprijin logistic. Militarii aliaţi vor beneficia de asistenţă pentru deplasările pe teritoriul german.

Germania participă la manevrele numite în poloneză Koalicja 2026 „ca un semn de unitate cu partenerii noştri”, a declarat oficialul citat.

Exerciţiul va fi primul test al pregătirii operaţionale a forţei multinaţionale constituite de aliaţii Ucrainei sub conducerea Franţei şi a Regatului Unit pentru asigurarea unui viitor acord de pace cu Rusia.

Din Coaliţia Voluntarilor, convenită în decembrie anul trecut la un summit pentru Ucraina la Berlin, fac parte în jur de 34 de state. În iulie anul acesta, preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că forţa militară aliată este operaţională, iar primele exerciţii se vor desfăşura în 2026 în ţări vecine cu Ucraina.

Încă nu se cunoaşte amploarea efectivelor implicate în manevrele din noiembrie; ministrul britanic al apărării, Wes Sterling, a menţionat în octombrie, în cursul unei vizite la Washington, despre mii de soldaţi, iar în urmă cu câteva zile cotidianul The Times a scris că vor participa în total 1500 de militari francezi, britanici şi germani - număr încă neconfirmat oficial.