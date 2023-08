Gestul care i-a înfuriat pe italieni. O femeie a fost surprinsă în timp ce se urca pe celebra Fontana di Trevi din Roma

Femeia a fost filmată în timp ce se urca pe celebrul monument de un martor care a asistat la întreaga scenă.

În imaginile publicate pe internet se vede cum turista se cațără pe monumet, fiind surprinsă imediat de un gardian.

În realitate, femeia dorea să-și umple sticla cu apă, ignorând semnele care interzic intrarea în fântână.

Mai mult, în momentul în care a fost văzută de gardian, femeia a părut că nu înțelege ce a greșit și a încercat să-și explice gestul.

A woman stunned onlookers as she walked across the Trevi Fountain and used one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle. pic.twitter.com/3rWlx03AvA