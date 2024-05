O grădină zoologică a vopsit mai mulți câini pe care i-a prezentat apoi ca urși panda. Vizitatorii au fost taxați pentru a vedea noua atracție

Pe cușcă scria că este vorba despre "câini panda", dar de fapt în interior se aflau câini din rasa chow chow. Reprezentanții parcului zoo au respins acuzațiile.

Postările de pe rețelele sociale au arătat că Grădina Zoologică Taizhou a inaugurat pe 1 mai o expoziție cu "câini panda". Vizitatorii au fost taxați pentru a vedea noua atracție.

Mai mulți vizitatori au susținut că au fost păcăliți deoarece animalele erau de fapt chow chow, o rasă de câini cunoscută pentru blana groasă.

Oamenii au spus că animalele au fost vopsite pentru a semăna cu panda, scrie Sky News.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ