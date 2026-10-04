Grecia a comemorat 83 de ani de la masacrul comis de naziști la Lingiades. Președintele țării cere din nou despăgubiri Germaniei

Fotografie din 2014, de la monumentul din Lingiades. În foto, președintele german de atunci, Joachim Gauck se reculege în fața monumentului. Foto: Profimedia Images

Preşedintele grec, Constantine Tassoulas, a repetat cererile ţării sale privind reparaţii de război din partea Germaniei, în timpul ceremoniilor de duminică de comemorare a 83 de ani de la masacrul de la Lingiades, din nordul Greciei, relatează dpa, citat de Agerpres.

„Revendicările şi solicitările Republicii Elene privind reparaţiile germane rămân în vigoare, legitime, imprescriptibile şi susceptibile să fie reclamate”, a declarat, duminică, preşedintele Tassoulas, în mesajul său transmis cu ocazia comemorării masacrului de la Lingiades.

Tassoulas a făcut referire la evenimentele din 3 octombrie 1943, când trupele germane de ocupaţie din divizia Edelweiss au jefuit şi incendiat Lingiades şi au executat 86 de locuitori din acest sat şi trei din localitatea vecină Amfithea. Printre victime s-au numărat 41 de copii.

„Ne amintim, ne susţinem revendicările şi ne protejăm viitorul, pentru că îi onoram pe civilii care au pierit aici, la Lingiades, în urmă cu 83 de ani”, a spus el, citat de agenţia oficială ANA.

„Reprezentând statul elen, doresc să subliniez că nu vom uita niciodată aceste crime de război, aceste atrocităţi. Prezenţa mea aici, astăzi, demonstrează acest lucru”, a declarat preşedintele Greciei, în discursul difuzat de televiziunea de stat ERTNews.

În 2014, preşedintele de atunci al Germaniei, Joachim Gauck, a făcut o vizită la Lingiades şi a depus o coroană de flori la monumentul dedicat victimelor masacrului.

Grecia, ocupată de Wehrmacht (armata germană nazistă - n. red.) în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, solicită de mult timp despăgubiri pentru daunele de război, precum şi rambursarea unui împrumut impus de puterea ocupantă.

Conform calculelor guvernului de la Atena, suma în cauză se situează între 278 de miliarde de euro şi 341 de miliarde de euro, în funcţie de metodaâ de calcul utilizată.

Germania respinge solicitările Greciei privind acordarea de reparaţii şi consideră că problema a fost soluţionată din punct de vedere juridic.