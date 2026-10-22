GRU și-a făcut „Centru de Operațiuni Psihologice” la Tiraspol. Kremlinul pregătește acțiuni de protest în Transnistria

2 minute de citit Publicat la 21:25 22 Oct 2026 Modificat la 21:44 22 Oct 2026

Miza unei asemenea operațiuni ar fi transformarea nemulțumirilor sociale într-un instrument de presiune politică asupra autorităților Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Regimul separatist de la Tiraspol organizează vineri, 23 octombrie, un protest împotriva politicilor Republicii Moldova, în care participanții vor acuza autoritățile de la Chișinău de presiuni economice asupra regiunii și încălcarea drepturilor omului. O investigație a deschide.md dezvăluie legăturile dintre organizatorii mitingului cu serviciile secrete rusești și rețelele de propagandă ale Kremlinului.

Potrivit surselor Deschide.MD din cadrul așa-zisului Soviet Suprem de la Tiraspol, miza unei asemenea operațiuni ar fi transformarea nemulțumirilor sociale într-un instrument de presiune politică asupra autorităților Republicii Moldova.

Astfel, pe 23 octombrie, la Tiraspol este anunțată o manifestație a așa-numitului „Forum popular transnistrean”, condus de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Organizatorii invocă efectele măsurilor fiscale ale Chișinăului și acuză autoritățile constituționale de presiuni economice asupra regiunii.

Pregătirile includ mobilizarea participanților din alte localități și organizarea transportului acestora până la Tiraspol.

Publicația deschide.md notează că în luna februarie a acestui an, GRU a constituit în regiunea transnistreană un „Centru de Operațiuni Informațional-Psihologice” (COIP). Scopul acestei structuri ar depăși spațiul transnistrean și vizează mediul informațional din Republica Moldova și statele vecine, inclusiv din Uniunea Europeană.

O sursă din cadrul „comisiei pentru legislație, organele de drept, apărare, securitate și activitatea de menținere a păcii” din cadrul Sovietului Suprem de la Tiraspol, a precizat pentru deschide.md că necesitatea creării COIP a fost argumentată ca urmare a constatării „inactivității autorităților locale” și „atacurilor informaționale asupra Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR)”.

Rolul MGB – echivalentul transnistrean al KGB - în operațiunile de influență ale Kremlinului

Amplasarea COIP în regiunea transnistreană a fost prezentată factorilor de decizie din cadrul GRU drept o „locație ideală”, invocându-se vecinătatea Ucrainei, a UE, lipsa controlului fizic asupra regiunii, prezența trupelor ruse în regiune și infrastructură web necesară.

În acest sens, în sarcina centrului respectiv a fost pusă administrarea mai multor canale de Telegram, utilizarea rețelelor de trolli, producerea de conținut pentru TikTok, promovarea unor bloggeri și experți, precum și folosirea instituțiilor media locale pentru distribuirea repetată a anumitor mesaje.

Astfel, la rețeaua COIP sunt conectate o serie de canale de Telegram, precum „Tricolorul deasupra Nistrului”, „Transnistreanul”, „Adevărul transnistrean” și altele. Operațiunile informaționale nu se limitează la publicarea unor știri favorabile regimului separatist, ci presupun și selectarea unor subiecte, repetarea unor acuzații, discreditarea adversarilor și construirea unei imagini publice convenabile actorilor care controlează comunicarea.

Un rol important în mecanismul descris mai sus ar reveni așa-numitului „Minister al Securității de Stat” (MGB) de la Tiraspol, în special Direcției nr. 15 (Direcția Informațională), notează publicația din Republica Moldova. Angajații direcției respective se subordonează nemijlocit așa-zisului viceministru al MGB, Vitali Suhodolski, al cărui nume apare și într-o investigație din anul 2022 a jurnaliștilor RISE Moldova privind legăturile cu agenți ruși trimiși de FSB în Republica Moldova.

Astfel, angajații Direcției nr. 15 a MGB au următoarele sarcini: susținerea, promovarea și finanțarea partidelor politice, ONG-urilor, antreprenorilor, mass-media și persoanelor fizice ale căror activitate coincide cu „interesele de stat” ale Transnistriei; realizarea jocurilor operative privind campanii de propagandă, dezinformare, compromitere și livrarea către „inamic” a datelor eronate în vederea subminării activității ultimului; realizarea măsurilor informaționale complexe cu utilizarea mijloacelor tehnice la petrecerea atacurilor cibernetice asupra obiectivelor țintă; utilizarea activă a mass-mediei controlate de MGB, platformelor informative, jurnaliștilor, producătorilor de material video la producerea materialelor care „corespund intereselor” Transnistriei.