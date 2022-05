Gruparea pro-rusă de hackeri Killnet declară ”război cibernetic” României și altor nouă țări: ”Testele pentru atacurile globale au fost încheiate”

„Salutări tuturor inamicilor noștri! Astăzi anunțăm oficial războiul cibernetic împotriva a zece țări. Din acest moment, atacurile noastre vor viza SUA, Germania, Regatul Unit, Italia, Letonia, Lituania, România, Estonia, Polonia și, în special, Ucraina. Adică țările care susțin nazismul și rusofobia.

E timpul ca în sfârșit să vă distrugem, conducătorii acetor țări vor fi lichidați, e timpul să cunoaşteţi principiul nostru de bază. Testele pentru atacurile globale au fost încheiate, toate grupările inamice nouă să fie atente. Grupările de hackeri ruși din Legion împreună cu Killnet vor veni după voi la apus.”, a transmis gruparea de hackeri Killnet.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU