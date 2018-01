Foto: pixabay.com

O bibliotecă din Ankara dă un nou înțeles importanței cărților în viața noastră. Potrivit unui reportaj CNN, gunoierii din capitala Turciei au deschis o bibliotecă publică alcătuită numai din cărți salvate din gunoaie, după ce au fost aruncate de foștii posesori.

Biblioteca a fost înființată după ce gunoierii au început să colecteze cărțile aruncate. Timp de luni de zile, au adunat gunoierii cărțile aruncate, iar pe măsură ce colecția se mărea, locuitorii din Ankara au început să doneze din cărțile lor. Inițial, cărțile puteau fi împrumutate doar de angajații de la Salubritate și familiile acestora. Dar, odată ce colecția s-a mărit, iar interesul pentru bibliotecă a crescut în rândul comunității, biblioteca a fost deschisă publicului, potrivit cotidianul.ro.

În prezent, biblioteca are peste 6.000 de cărți, de la beletristică la literatură non-fiction. Există și un departament de cărți și benzi desenate pentru copii, dar și un departament cu lucrări științifice. Cărțile în limbile engleză și franceză sunt disponibile pentru vizitatorii bilingvi. „Înainte îmi doream să am o bibliotecă la mine acasă. Acum am o bibliotecă aici“, spune Serhat Baytemur, gunoier în vârstă de 32 de ani.