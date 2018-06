Ia românească sărbătorită la Ankara în beneficiul copiilor refugiaților sirieni

La 7 iunie 2018, Ambasada României în Republica Turcia, împreună cu organizația SHOM (Spouses of the Heads of Missions) și cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în Turcia, a organizat un eveniment caritabil de celebrare a iei românești în beneficiul copiilor refugiaților sirieni care locuiesc în zona metropolitană Ankara. Activitatea s-a derulat sub egida Centenarului Marii Uniri a României și a celebrării a 140 de ani de relații diplomatice dintre România și Republica Turcia.

În cadrul evenimentului au fost prezentate o expoziție de costume populare românești centenare cu o vechime de peste 100 de ani aflate în patrimoniul Ambasadei României în Republica Turcia și o expoziție de fotografie de costume populare românești din diverse regiunii are țării.

De asemenea, au fost organizate un mini-bazar și o tombolă cu produse tradiționale românești și internaționale, fondurile strânse urmând să fie utilizate pentru cumpărarea de îmbrăcăminte pentru copiii refugiaților sirieni și donate centrului Al-Farah ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) din Ankara.

Celebrarea iei a inclus un stand de prezentare cu ii tradiționale autentice românești, realizate exclusiv manual, prezentate de către producătorul românesc Flori de IE, promotor al culturii, tradițiilor și valorilor românești.

Evenimentul a fost deschis de către soția ambasadorului României în Republica Turcia, doamna Lavinia Ochea și de către președintele organizației SHOM, doamna Dóra Kiss-Henézi, soția ambasadorului Ungariei la Ankara. Doamna Lavinia Ochea a făcut o scurtă prezentare a iei românești și a tradițiilor populare, mulțumind participanților pentru contribuția la evenimentul caritabil și implicarea în beneficiul copiilor refugiaților sirieni din Turcia.

Au participat aproximativ 90 de persoane, reprezentanți ai peste 50 de misiuni diplomatice acreditate în capitala Turciei, ai ministerului de externe turc, autorităților locale, precum și ai mediului politic, academic și de afaceri din Republica Turcia.