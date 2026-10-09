Imagini rare. Regina Suthida a Thailandei a pilotat singură un avion de luptă Gripen, ea are peste 1.188 de ore de zbor

1 minut de citit Publicat la 10:44 09 Oct 2026 Modificat la 10:44 09 Oct 2026

Regina Thailandei, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, a efectuat joi primul său zbor singură la bordul unui avion de vânătoare JAS-39C Gripen. FOTO Facebook Forțele Aeriene Regale Thailandeze.

Regina Thailandei, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, a efectuat joi primul său zbor singură la bordul unui avion de vânătoare JAS-39C Gripen. Ea a zburat de la baza Aripii 7 a Forțelor Aeriene Regale Thailandeze din Surat Thani, sudul Thailandei, după ce a terminat antrenamentul militar.

Este prima regină care a pilotat solo un avion de vânătoare în timpul mandatului. Regele Maha Vajiralongkorn, cunoscut și sub numele de Rama X, a urmărit zborul de la sol.

După ce a aterizat, regele i-a oferit flori și i-a prins o insignă de aur a Ordinului Gripen, brodată cu fir de aur. Aeronava purta o ilustrație specială pe coadă, care marca 15 ani de serviciu Gripen în Thailanda, în 2026, scrie defence-industry.eu.

Antrenamentul reginei a respectat standardele Forțelor Aeriene Regale Thailandeze și a inclus zboruri pregătitoare cu turbopropulsorul Pilatus PC-9 și avionul de antrenament cu reacție L-39 Albatros. De asemenea, s-a antrenat într-un simulator Gripen și a zburat 10 ore cu un instructor la bordul avionului biplas JAS-39D.

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Regina Suthida a acumulat peste 1.188 de ore de zbor pe diverse tipuri de aeronave. Deține calificări pentru mai multe aeronave ușoare și comerciale, inclusiv Boeing 737-400 și 737-800.

Ea a servit în repetate rânduri ca copilot pe acele avioane de linie în timpul vizitelor de stat. Zborul Gripen a adăugat o misiune solo de vânătoare la această experiență.

Thailanda a achiziționat 12 avioane de vânătoare Gripen C/D din Suedia. Avioanele au fost folosite în luptă în timpul conflictului de frontieră cu Cambodgia, în iulie și decembrie 2025.