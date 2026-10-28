În culisele planului Pentagonului pentru scenariul apocalipsei. Ce va face America dacă războiul ajunge pe teritoriul ei

4 minute de citit Publicat la 08:00 28 Oct 2026 Modificat la 08:00 28 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pentagonul pregătește bazele militare americane să poată funcționa cel puțin 90 de zile fără sprijin din exterior, în perspectiva unui posibil război major care ar putea paraliza rețelele electrice, perturba lanțurile de aprovizionare și amenința infrastructura critică de pe teritoriul Statelor Unite, scrie Fox News.

Noua cerință face parte din FORTRESS, o inițiativă militară mai amplă care urmărește să garanteze că forțele americane pot continua lupta chiar dacă sistemele civile de care depind sunt perturbate, potrivit unor documente consultate de Fox News Digital.

„Nu vrem să ne bazăm pe infrastructura civilă municipală obișnuită pentru a asigura apărarea națională. Pur și simplu nu putem. Este un risc intolerabil”, a declarat purtătorul de cuvânt-șef al Pentagonului, Sean Parnell.

Pentagonul pregătește, de asemenea, terenul pentru ca fabricile civile să poată trece la producția de apărare în timpul unei crize și pune la punct lanțuri alternative de aprovizionare și rezerve strategice, pentru ca armamentul, combustibilul și alte materiale esențiale să ajungă în continuare acolo unde este nevoie de ele.

„Energia înseamnă acum luptă. Fără electricitate, pierzi comunicațiile, apa, logistica, liniile de asamblare și chiar structurile de bază ale comandamentului militar”, a spus Parnell, care a condus inițiativa FORTRESS.

Potrivit FORTRESS, fiecare instalație militară importantă de pe teritoriul continental al Statelor Unite ar trebui să-și poată menține operațiunile esențiale în mod independent cel puțin 90 de zile, inclusiv accesul la electricitate, apă, combustibil și comunicații.

Cerința reflectă o schimbare mai amplă în modul în care Pentagonul se pregătește pentru amenințările la adresa teritoriului american, inclusiv posibilitatea ca un conflict major să perturbe infrastructura care susține operațiunile militare din interiorul Statelor Unite.

„Mi-am dat seama că o mare parte din felul în care gândim apărarea teritoriului național a fost construită pe presupunerea învechită că cele două oceane ne vor proteja”, a explicat Parnell. „Președintele Trump înțelege că acea lume nu mai există și a deschis deja drumul către o nouă gândire: Golden Dome, o atenție reînnoită acordată emisferei vestice, Groenlanda, Panama”.

O preocupare centrală este dependența armatei de rețelele electrice civile, care susțin totul, de la comunicații și logistică până la producția de armament.

FORTRESS prevede reactoare nucleare portabile, sisteme de stocare în baterii la scară largă și microrețele capabile să deconecteze instalațiile militare de la rețeaua electrică civilă, astfel încât acestea să poată funcționa în continuare în timpul unor întreruperi prelungite de curent.

„Energia critică pentru misiuni trebuie să fie independentă, protejată și redundantă”, a spus Parnell.

Pentagonul a anunțat deja planuri de reducere a dependenței marilor instalații militare de rețelele electrice civile. Standardul de autonomie de 90 de zile merge însă mai departe, extinzând cerința dincolo de electricitate, la alte servicii esențiale necesare susținerii operațiunilor militare.

Strategia ia în calcul și perturbări majore ale lanțurilor globale de aprovizionare care furnizează armatei armament, echipamente și materiale critice.

„Următorul conflict se va purta probabil pe mai multe fronturi. Uitați-vă la geopolitica din spatele oricărui război major. Când se va întâmpla asta, lanțurile globale de aprovizionare se vor rupe”, a spus Parnell.

Pentru a se pregăti, FORTRESS prevede rezerve strategice de muniție, combustibil, minerale critice, componente electronice, piese de schimb și materiale medicale, care ar putea susține operațiunile militare dacă rutele internaționale de aprovizionare sunt perturbate sau dacă producătorii interni nu pot ține pasul cu cererea din timp de război.

Nivelul rezervelor ar varia în funcție de cât de repede sunt consumate resursele într-un conflict major și de cât timp le-ar trebui producătorilor să le înlocuiască.

Pentru cele mai critice dependențe ale apărării, inițiativa stabilește și obligativitatea a cel puțin două surse calificate de aprovizionare sau de producție, reducând riscul ca pierderea unei singure fabrici, a unui singur furnizor sau a unei singure capacități industriale să întrerupă operațiunile militare.

O altă componentă importantă presupune pregătirea sectorului industrial civil american pentru a susține o mobilizare în timp de război.

Prin Rețeaua Civilă de Producție de Rezervă, o inițiativă existentă integrată în FORTRESS, Pentagonul plănuiește să identifice fabricile comerciale capabile să treacă la producția de apărare în timpul unei crize.

Noile detalii descriu planuri de evaluare a capacităților producătorilor și de stabilire în avans a specificațiilor tehnice, a măsurilor de securitate cibernetică, a aranjamentelor contractuale și a procedurilor de conversie, în loc să se aștepte izbucnirea unui conflict.

FORTRESS prevede și teste periodice de rezistență a industriei și exerciții de mobilizare, pentru a evalua dacă producătorii ar putea menține producția în timpul unor perturbări prelungite.

Dincolo de energie și producție, inițiativa include eforturi de consolidare a comunicațiilor militare, a navigației și a capacităților de satelit împotriva interferențelor, inclusiv pregătiri pentru menținerea operațiunilor atunci când semnalele GPS sunt bruiate sau când activele spațiale sunt perturbate.

Luate împreună, aceste măsuri urmăresc să reducă dependența armatei de infrastructura civilă și de rețelele vulnerabile de aprovizionare în timpul unui conflict de lungă durată.

„Nu vrei să iei aceste decizii în mijlocul unui conflict global, pe mai multe fronturi. Trebuie să avem un plan”, a spus Parnell.

El a descris FORTRESS drept o poliță de asigurare pentru teritoriul național, concepută pentru a garanta că forțele americane pot continua să funcționeze chiar dacă un război major perturbă infrastructura și lanțurile de aprovizionare de care depind.