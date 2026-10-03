În Portugalia s-a deschis o anchetă pentru a stabili dacă SUA au folosit legal baza aeriană Lajes în războiul cu Iranul

Baza aeriană Lajes, situată în arhipelagul Azore din Oceanul Atlantic, este un nod strategic de tranzit pentru forţele americane. Foto: Profimedia Images

Procurorii portughezi au anunţat, sâmbătă, că au deschis o anchetă privind legalitatea autorizaţiei acordate de guvernul de la Lisabona pentru utilizarea de către Statele Unite a bazei aeriene Lajes, din arhipelagul Azore, în timpul războiului din Iran, în urma unei plângeri depuse de un partid de opoziţie, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Un acord încheiat de Portugalia cu Statele Unite permite Washingtonului să utilizeze baza fără autorizaţie prealabilă pe timp de pace, însă este nevoie de acordul Lisabonei în cazul ostilităţilor.

Spre deosebire de Spania vecină, Portugalia a autorizat mai multe zboruri de tranzit americane pe la baza aeriană Lajes, o decizie care a provocat critici din partea partidelor de opoziţie de stânga şi a declanşat o dezbatere politică privind rolul Lisabonei în operaţiunile legate de conflictul cu Iranul.

Parchetul General a precizat într-un comunicat că „ancheta a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de membri ai partidului Blocul de Stânga”, fără a oferi alte detalii.

Ministerul de Externe al Portugaliei a refuzat să comenteze în legătură cu acest subiect.

Blocul de Stânga a solicitat, în aprilie, procurorilor să investigheze modul în care Statele Unite utilizează baza Lajes, susţinând că aceasta constituie o „încălcare flagrantă a dreptului internaţional”.

Ministrul de externe Paulo Rangel a declarat însă că Portugalia nu a fost implicată în conflict şi că utilizarea bazei aeriene Lajes a respectat dreptul internaţional, fiind autorizată doar în urma unor garanţii primite de la Washington conform cărora orice operaţiune ar fi fost de natură defensivă, necesară, proporţională şi limitată la ţinte militare.

Baza aeriană Lajes, situată în arhipelagul Azore din Oceanul Atlantic, este un nod strategic de tranzit pentru forţele americane în baza unui tratat bilateral de apărare din 1951 şi găzduieşte forţe aeriene ale SUA, care asigură sprijin pentru operaţiunile SUA, NATO şi ale aliaţilor.