Încă o navă a fost lovită de 3 drone în Marea Neagră, în apropiere de Bulgaria. Aceasta se îndrepta spre Portul Constanța

O navă care se îndrepta spre Portul Constanța a fost lovită de drone în Marea Neagră. Foto: Maritime Traffic

O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autorităţile de la Sofia, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres. Nava plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi asistenţă navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT.

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla. Acesta a confirmat atacul în timpul unei întâlniri trilaterale cu ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, și ministrul român al Apărării, Ștefan Radu-Oprea, precum și cu șefii ai apărării celor două țări.

„În timp ce această întâlnire era în desfășurare, o navă container a fost lovită în economică exclusivă a Bulgariei de trei drone navale. Locația se află la aproximativ 21 de mile de Șabla”, a declarat Stoianov.

Conform agenţiei specializate Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet, o navă portcontainer care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei şi că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.

Incidentul survine în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor reciproce între Rusia şi Ucraina.