Încăierare în Parlamentul Armeniei. În urma unei acuzații de deturnare de fonduri, spiritele s-au încins şi s-a ajuns la bătaie

<1 minut de citit Publicat la 12:46 07 Oct 2026 Modificat la 12:46 07 Oct 2026

Situația a necesitat intervenția agenților de securitate, chemați să restabilească ordinea în sala de plen. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un deputat din opoziție l-a acuzat pe vicepreședintele legislativului de deturnare de fonduri publice și i-a reproșat absențele de la ședințe. Disputa verbală a degenerat rapid într-o bătaie.

De la acuzații la o încăierare, totul s-a petrecut în câteva clipe. Așa s-au desfășurat evenimentele în Parlamentul Armeniei, unde un schimb de replici aprins între un deputat din opoziție și vicepreședintele parlamentului a escaladat rapid în violenţe fizice, relatează Corriere della Sera.

Incidentul a izbucnit după ce parlamentarul din opoziție l-a acuzat pe vicepreședinte de deturnare de fonduri publice și i-a reproșat, totodată, absențele de la ședințe. Schimbul de replici de după acuzații a devenit tot mai tensionat, transformându-se în cele din urmă într-o bătaie generală.

Situația a necesitat intervenția agenților de securitate, chemați să restabilească ordinea în sala de plen.