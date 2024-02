Incendiu uriaş în Valencia, Spania. Arde un bloc întreg de locuinţe cu 14 etaje! Oamenii sunt blocaţi în mijlocul flăcărilor

Imaginile difuzate de presa locală au arătat faţada blocului înalt în flăcări, în timp ce bucăţi de material incandescent cădeau pe trotuar.

Peste 20 de echipaje de pompieri intervin la faţa locului, iar oamenii au fost îndemnați să nu se apropie de zonă.

Incendiul ar fi izbucnit la etajul al patrulea al clădirii şi s-a extins rapid la alte apartamente.

NOW: Massive fire at 14-story-building in Campanar neighborhood of Valencia, Spain; reports of people trapped. pic.twitter.com/a1jShbKKRu

Mai multe persoane au fost rănite în urma incidentului, iar presa locală a relatat că este posibil ca mai mulţi oameni să fie blocați în interior.

Blocul are 14 etaje şi 138 de apartamente, în care locuiesc 450 de persoane.

At least 2 firefighters injured in massive fire at 14-story building in the Campanar neighborhood of Valencia, Spain.



pic.twitter.com/2d7kvTcBPz