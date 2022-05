Incendiu de proporții la Moscova. Arde un centru de afaceri din capitala rusă

Cauza incendiului nu era cunoscută la momentul difuzării acestei știri și nu erau disponibile nici informații referitoare la eventuale victime.

Imagini difuzate pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și gros la acoperișul clădirii.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.

?Russia is on fire again.



The DM Tower business center is on fire in Moscow. pic.twitter.com/MW5cNMjFL4